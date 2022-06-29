台東教育處1員工疑涉貪汙弊案遭羈押 議員：早已有跡象

台東地檢署指揮廉政署，偵辦台東縣政府教育處楊姓約聘僱人員，疑涉及教育採購弊案，檢調昨將相關人員帶回訊問，認定楊涉有重嫌向法院聲請羈押，今法官裁定羈押禁見。案情恐延燒多名校長。教育處表示，全力配合調查。

縣府教育處長林政宏說，教育處任何採購作業流程都依法辦理，至於是否有人員從中涉及不法，教育處會全力配合調查，至於外傳案情會延燒多名校長，這部分教育處沒有聽說，訊息來源有待查證，未來調查結果出爐，若有人員涉法，相關行政處分該怎麼辦就怎麼辦。

廉政署日前接獲檢舉，台東縣教育處負責學校採購案的楊姓約聘僱人員涉嫌採購弊案，檢察官昨天指揮廉政署到教育處帶回楊、國教工程科陳姓科長及多名科員調查，經偵訊後相關人等以證人身分請回，楊則遭聲押。

不過，由於楊今天零時才移送法院，因夜間不訊人犯，法官於下午2點開庭，經過3個小時的庭訊，法官認定楊涉犯貪汙治罪條例、商業會計法及刑法偽造文書等罪嫌，且有湮滅證據、串證之虞，裁定覊押並禁止接見、通信。

據了解，楊長期負責國民中小學校舍拆除重建工程、耐震補強及詳細評估、各項工程設計規畫監造採購招標，以及上級交辦各項業務，對於校園採購流程熟悉，此次疑被檢舉在校園採購過程涉及不法，廉政署調查員早已鎖定偵辦，並已掌握相關證據後，昨天才會發動搜索。

台東地檢署主任檢察官謝長夏表示，昨天傳訊相關人以證人身分訊後都請回，楊姓被告經檢察官複訊後認定涉嫌嚴重且有串滅證、逃亡之虞向法院聲押；案情是否向上發展，待看楊員後續的供詞。

曾多次在議會質詢教育處相關採購問題的議員林參天說，教育處的採購問題過去就有先例可循，從民國2013年至2015年實施的「慢飛天使計畫」，採購電腦軟硬體就黑幕重重，審計室2017年向台東縣政府提出糾正，監察院也調查過，這次有員工涉弊，是遲早的事。