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涉弊案東縣府教育處人員收押 案情恐延燒多名校長

中央社／ 台東縣29日電

台東縣政府教育處楊姓約聘僱人員涉嫌工程採購弊案，台東地方法院今天下午裁定收押禁見；楊員負責台東學校工程和採購案，案情恐延燒多名校長。

台東地檢署接獲檢舉，縣府教育處負責學校工程、採購案的楊姓約聘雇人員涉嫌弊案，檢察官昨天指揮廉政署到教育處帶走多名人員，經偵訊後證人陸續請回，楊員則遭檢察官聲押。

台東地檢署主任檢察官謝長夏接受中央社記者電話訪問表示，楊姓被告經檢察官複訊後認定涉嫌嚴重且有串滅證、逃亡之虞向法院聲押。

台東地方法院今天下午召開聲押庭，經過近3小時，法院裁定羈押禁見。

對於案情是否向上發展、涉及多少學校工程和校長，謝長夏表示「要看楊員後續的供詞」。

根據台東縣政府教育處網站資料，楊員負責國民中小學校舍拆除重建工程、耐震補強及詳細評估、各項工程設計規劃監造採購招標，以及上級交辦各項業務。

台東 檢察官

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