僅因給錯含糖豆漿 女子辱罵店員「王八蛋」被判拘役

高姓女子去年底在台南市某早午餐店點了一杯無糖豆漿，女店員卻給錯含糖豆漿，在對方已道歉的情況下，返回店內多次以「你很王八蛋」等語辱罵，女店員不堪受辱蒐證提告，高女辯稱是60年次那個年代的溝通語言且對事不對人，不為法官所接受，認她犯公然侮辱罪，處拘役10日。

台南地院指出，依據教育部重編國語辭典修訂本所載：『王八蛋，釋義：罵人的話。即雜種的意思。《文明小史》第一一回：「我好好的事情，都壞在你們這些手裡了！」也稱為「忘八旦」、「忘八蛋」』。「王八蛋」為罵人用語，是一般眾所周知的事項，不論是哪個年代的人，都不會拿罵人的話做為溝通用語，否則還沒有溝通，就先發生衝突了。

女店員表示，去年12月2日8時30分許，有一位客人來買豆漿，對方點了一杯無糖豆漿，該客人離開後過一陣子跑回店內稱剛剛店家給錯餐點，給成有糖豆漿，她聽到後立刻向客人道歉，但客人不斷辱罵她，內容包括「你雞雞歪歪」、「你耳朵去割包皮」、「你王八蛋」等語，她隨即報警，請警方到場處理，但客人在警察到場前離開了，後來客人又在9時30分跑回店內罵她。女店員現場錄影錄音蒐證提告。

高女辯稱，是對方先罵她，而且這些話都只是對方先罵她之後，事發20分鐘之後才說出。前面兩句有，但後面王八蛋那句沒有，她不是針對人，而是對事情，且她是內心感嘆。她承認王八蛋是說重一點，但在她60年次的語言那個年代溝通言語就是這樣，「這是口頭禪，並沒有在罵人」。

台南地院審酌，高女僅因為店員將她所點的無糖豆漿送錯成含糖豆漿，在店員已向她表明歉意，並重新將她原所欲購買的無糖豆漿送上，卻仍不依不饒，在店內公開的場合下，不斷以「王八蛋」、「你王八蛋」等語辱罵店員，且犯後至今毫不認為自己有錯，並將店員一時的疏忽，刻意解釋成是店員故意刁難，犯後態度不佳。法官認她犯公然侮辱罪，處拘役10日，可易科罰金，可上訴。