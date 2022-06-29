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討不到零用錢狂殺母50刀 男當庭問法官：你覺得我有罪？

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
陳男涉嫌砍殺母親50刀害慘死目前仍在收押中。記者曾健祐／攝影
陳男涉嫌砍殺母親50刀害慘死目前仍在收押中。記者曾健祐／攝影

台中陳姓男子情緒不穩和媽媽要零用錢遭拒，竟持刀刺穿母親下顎，狂砍50刀害媽媽慘死，陳犯後遭收押、殺人罪嫌起訴；台中地院今開庭，陳自稱是「國父」的身體，他為了救國家才殺那名壞人，還反問法官「所以這樣你覺得我有罪？」院方後續將送交精神鑑定再做是否減刑認定。

檢方起訴指出，陳男（39歲）過去患有有雙向情緒障礙症就醫，平時和葉姓母親（62歲）同住，葉每周會給兒子1000元零用錢，但陳常因索討要錢起衝突，今年4月1日陳討錢未果，竟持刀架住媽媽脖子，還用刀朝她下顎刺入、發狂亂砍，葉遭刺50刀慘死。

檢方以陳犯後冷靜清洗凶刀，認為當下並無因精神障礙導致無辨識行為違法能力，偵結依殺害直系尊親屬罪起訴他。

台中地院今開準備程序庭，陳男否認犯罪，辯稱自己殺的人不是母親，媽媽現在還活得好好的且剛從泰國飛回台灣，他殺的人是個壞人、替身、恐怖殺人魔。

陳男還說，那個替身是集團派來搞垮國與國之間的經濟金融，之前還讓很多人消失不見，他自己經過調查許久才會殺了對方。

法官詢問就檢察官起訴他殺害直系尊親屬罪嫌有無意見，陳卻再度重申自己是台灣省國父孫中山的身體，他為了要救國家所以才殺人，還反問法官「所以這樣你覺得我有罪？」並表示，我認為我自己是無罪的，也爭執覺得他沒有身心障礙。

陳男開庭時不斷答非所問，對於法官詢問內容理解程度有限，或不停自言自語不理會，還要求要刪改筆錄內容等，部分僅能由辯護人代為陳述，也請求囑託療養院做精神鑑定，應符合刑法第19條減刑要件。

法院最後列出2項爭點，包括陳男是否符合刑法第19條、是否需施以監護處分等，開完庭經諭知還押時，陳經法警上銬還不斷喃喃自語說「我是中國大公司總裁啦」、「你們這樣對我啦」，「台灣省政府是國家啦」等語。

殺人 台中市

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