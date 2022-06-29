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中市府柔道摔童致死遭監院糾正 教育局：已檢討改進

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
黃媽小孩去年遭柔道教練摔傷致死，中市府遭監察院糾正，市府教育局表示，已嚴謹檢討改進。記者劉柏均／攝影
黃媽小孩去年遭柔道教練摔傷致死，中市府遭監察院糾正，市府教育局表示，已嚴謹檢討改進。記者劉柏均／攝影

台中豐原柔道教練何聰樂去年4月上課時，將7歲黃姓男童肩摔、丟體拋摔27次，害黃童昏迷70餘天後死亡，台中地院今一審依傷害致死，判刑9年，黃童媽媽今表示原則要提上訴，並指出監察院有糾正中市府部分局處，但未見任何結果；中市府表示，已審慎檢討改進，並嚴格強化運動場館安全維護。

7歲黃姓男童去年遭柔道教練何聰樂，以肩摔、丟體拋摔達27次，害黃童昏迷70餘天後，於6月29日死亡，事隔一年，今是黃童忌日滿周年，台中地方法院今也一審，教練何聰樂依傷害致死罪判有期徒刑9年，可上訴。

黃童媽媽今上午因工作未出庭，中午在台中市議員陳清龍陪同下，召開記者會表示，我一個孩子生命沒有了，看到9年這個數字我沒辦法接受，加上被告一直撒謊、一點反省都沒有，還將所以過錯推給已經往生的孩子，這叫身為媽媽的我，怎麼能接受？

男童媽媽也提到，3月7日時，監察院有糾正台中市政府體育局、教育局，但我目前也還沒看到任何結果出來，我也希望市府部分，以後是否可以研擬一套對孩子課後活動、環境以及兒童人權部分規範，不要再讓這樣悲劇再度發生。

台中市教育局表示，去年不幸發生柔道教練虐童案，為避免類此事件再發生，台中市政府相關局處已審慎檢討改進，在校園訓練人力或教學師資規範部分，教育局已函文要求各校應聘任具有專長的教練或教師擔任運動代表隊訓練工作，社團活動指導教師部分也應優先遴聘校內教師擔任，或外聘符合一定資格的師資。

另針對相關運動場館安全維護部分，教育局指出，市府針對各運動場館已明確分工且訂有相關管理辦法，據以辦理審核租借、管理使用規範等機制。學校校園場館租借應確實依｢台中市立高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法｣辦理；另市立公有運動場館則依｢台中市市有體育場館管理辦法｣辦理，有效維護參與活動民眾安全與強化場地使用規範，善盡政府監督，把關活動安全。

台中市 教育局 柔道

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