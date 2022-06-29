聽新聞
test
0:00 / 0:00
行政執行署繳款電子化 2年聲請管收72名不繳錢人
法務部行政執行署今天表示，2020年至今年5月針對欠稅大戶執法，共暫予留置及拘提152人，清償或分期繳納金額高達1億1644萬元，各分署還聲請管收72人次，追回1億8998萬元公款入國庫。
執行署表示，為方便民眾繳納行政執行案案款，提高4大超商繳款上限，自2008年6月至今年5月，總繳納件數是944萬5487件，繳款金額高達560億3538萬元。
行政執行署說，屏東分署2020年11月1日起試辦「虛擬帳號」繳款服務，民眾在繳款期限內可至4大超商繳納案款，也可使用ATM轉帳、語音轉帳、網路銀行轉帳等方式繳款，今年8月會全國實施。
執行官說，行政執行署自2018年1月起全面進化，啟用「Apple Pay」、「Samsung Pay」、「Google Pay(Andriod Pay)」、「Taiwan Pay」等行動支付服務，截至今年第1季為止，刷卡筆數是5萬4070筆，刷卡金額則是14億3675萬9953元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言