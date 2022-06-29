行政執行署繳款電子化 2年聲請管收72名不繳錢人

法務部行政執行署今天表示，2020年至今年5月針對欠稅大戶執法，共暫予留置及拘提152人，清償或分期繳納金額高達1億1644萬元，各分署還聲請管收72人次，追回1億8998萬元公款入國庫。

執行署表示，為方便民眾繳納行政執行案案款，提高4大超商繳款上限，自2008年6月至今年5月，總繳納件數是944萬5487件，繳款金額高達560億3538萬元。

行政執行署說，屏東分署2020年11月1日起試辦「虛擬帳號」繳款服務，民眾在繳款期限內可至4大超商繳納案款，也可使用ATM轉帳、語音轉帳、網路銀行轉帳等方式繳款，今年8月會全國實施。