慶富獵雷艦詐貸63億元 董事長陳慶男判關25年定讞

慶富造船公司承造海軍6艘獵雷艦，因財務不佳而利用虛偽增資等方式向多間銀行詐貸逾63億元，一、二審依銀行法詐欺取財、公司法為實際繳納股款等罪，判董事長陳慶男25年徒刑、併科罰金1億500萬元，另罰慶富公司2億8000萬元；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

陳慶男另犯國立海洋科技博物館詐貸案，最高法院去年判刑7年10月定讞，人已在監服刑中；最高法院今也依公司法未實際繳納股款罪判陳慶男妻子陳盧昭霞判1年6月徒刑定讞，另慶富前執行長簡良鑑二審被依業務登載不實罪判半年徒刑，得易科罰金，未上訴三審而確定。

慶富公司2014年得標總價349億餘元的獵雷艦採購案，但慶富資本額原僅5.3億元，整體財務結構不佳，資力和償債能力也不足，根本無能力承擔獵雷艦鉅額標案。

陳慶男夫婦為提高銀行承作聯貸意願，將慶富公司貨款或籌借的資金，兩度由另間慶洋公司投資佯裝增資給慶富股款，共10億7000萬元，增資後使第一銀行答應籌組聯貸案。

慶富未取得聯貸案前，就無力負擔獵雷艦標案鉅額的履約保證金、預付款還款保證金及支付設備供應商的款項，陳慶男卻鋌而走險與兒子陳偉志（通緝中）、韓籍梁姓男子等人，共同以紙上公司的假合約、發票，向元大、台中銀行、新光銀行及一銀高雄分行，詐貸過渡性融資16億7000千多萬元。

一銀等9間銀行雖成立聯貸案，慶富仍財務困窘，陳慶男等人再以相同手法向銀行團詐貸「購料周轉金」，並詐取第一銀行「建造專戶」內原本作為聯貸銀行債權擔保的存款，總計42億元，後來又再跟高雄銀行詐貸4億8000多萬；根據統計，陳慶男與公司總計詐貸63億多元，都輾轉匯回慶富或關係企業，供公司營運、償還其他借款等。

陳慶男否認犯行，供稱慶富公司確實有實際增資，向銀行取得資金均用於建造獵雷艦，且已完成第一艘獵雷艦的下水作業，是因獵雷艦採購契約履約保證金、預付款還款保證條件過苛、聯貸合約提撥備償比例過高，緊縮慶富得以動用的資金，加上媒體爆料不實報導等因素，才導致慶富無法繼續履約。

法院審酌陳慶男於本案為主導地位，陳盧昭霞則是聽從指示辦理虛偽增資，涉案情節較輕，一、二審一、二審依銀行法詐欺取財、公司法為實際繳納股款等罪，判董事長陳慶男25年徒刑、併科罰金1億500萬元，另罰慶富公司2億8000萬元；另陳盧昭霞判1年6月徒刑。