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林秉樞聲請具保遭駁律師提抗告 「晚1天」高院駁回

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
林秉樞。圖／聯合報系資料照
林秉樞。圖／聯合報系資料照

男子林秉樞因施暴立委高嘉瑜被起訴傷害等罪，新北地方法院審理中，林聲請具保停止羈押，但新北院3月21日裁定駁回。律師以林的名義向新北院提抗告，但台灣高等法院認為律師遲至4月7日才提出，已經超過法定抗告期間，抗告不合法，駁回確定。

抗告期間，除有特別規定外，為5日，自送達裁定後起算，而新北地院的裁定是在3月30日送到台北看守所，由林秉樞親自簽名捺指印收受。

高院指出，台北看守所設在新北院所在地，不用扣除在途期間，而林收到裁定後，並沒有向監所長官提出抗告書狀，而是由律師基於他的利益而提抗告。抗告期間應「以被告所在地為扣算標準」，也就是從3月31日起算，4月4日屆滿，但因遇到兒童節、清明節，因此可算到4月6日；但律師卻在4月7日才提抗告，無從補正。

檢方指控，林秉樞毆打、囚禁高嘉瑜，讓她身心受創極深，又為掩飾犯行接續犯罪，雖稱「很後悔」但除傷害外均否認犯行，還把施暴理由歸咎「適逢母喪、有精神疾病」，建請法官從重量刑。

律師 林秉樞 高嘉瑜

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