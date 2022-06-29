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穿喪服罵檢察長哥哥雜種 司法「抗議職人」判拘30日

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

長期在司法特區陳抗的男子陳鐵城身披麻料喪服，針對台中地檢署前檢察長、現台灣高檢署主任檢察官陳宏達胞兄陳光禹辱罵，陳光禹提告，檢方依加重誹謗罪起訴陳鐵城，台北地院今天判陳鐵城拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

陳鐵城在特區活動，一會兒坐在法務部前，最近轉進司法院前，他曾被依社會秩序維護法裁處罰鍰4000元；陳鐵城雖鎖定陳光禹，也波及陳宏達、法務部長蔡清祥。

陳鐵城的抗議工具一應俱全，除了有打字的彩色看板、擴音器、涼風扇、涼椅，還有麻衣、頭巾、拐杖、火龍果，常坐著抗議，有司法人員稱他是繼「抗議天王」柯賜海後的「新抗議職人」。

起訴書指出，陳鐵城2020年9月21日至2021年3月10日，前往陳光禹台北市信義區住所外的人行道、欣統公司新北市汐止區辦公室外，身著麻製喪服、舉海報及用口頭辱罵陳光禹。

依起訴書，陳鐵城行為包括擺海報寫「欣統陳光禹…公款炒股票、「欣統陳光禹…那個狗雜種侵吞我的股份…司法迫害」，以及在喪服上寫「司法黑手狗雜種」、「還我公道」。

陳鐵城還表示「…狗雜種」、「現在他媽跟龜孫子、龜兒子一樣…」、「抓了沒？抓到我了沒？結果現在被我搞10年…」、「真的是司法就是你家開的…」、「你真的是不要臉，下三濫」、 「你弄司法迫害我就算了，你想太單純了」。

陳光禹不堪其擾，向台北市警察局文山第一分局報案，警方蒐證後，將陳鐵城移送台北地檢署，檢察官偵查認為，陳鐵城犯公然侮辱、加重誹謗罪，起訴並建議法院從重依加重誹謗罪處斷。

陳鐵城曾在法務部門口以紅火龍果砸頭嚇人。圖／讀者提供
陳鐵城曾在法務部門口以紅火龍果砸頭嚇人。圖／讀者提供
陳鐵城的陳抗道具一應俱全，司法人員說他是「抗議職人」。圖／讀者提供
陳鐵城的陳抗道具一應俱全，司法人員說他是「抗議職人」。圖／讀者提供

檢察官 公然侮辱 陳抗

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