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老公違約帶妹開房間 知名科技女總經理怒告結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
示意圖／ingimage
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曾是台灣英特爾公司首位女性總經理的吳姓女子，發現黃姓丈夫和酒店小姐開房間，黃簽協議書允諾不再外遇，否則要給付1000萬元，未料黃事後和其他女人到汽車旅館13次，吳女提告要求丈夫履行協議，台北地方法院判黃應給付1000萬元，可上訴。

吳女曾是台灣英特爾首位女性總經理，也是最年輕的總經理，而她工作16年後離職，如今在公信電子擔任總經理；她主張，丈夫2020年和酒店小姐到旅館開房間，之後信用卡被酒店小姐盜刷而提告，她才知道丈夫在外的荒唐行徑。

她去年7月2日和丈夫簽協議書，丈夫承諾不再有違背夫妻間不忠的行為，否則願意給付1000萬元，但丈夫簽完協議書後7天，再度帶其他女子到汽車旅館，直至去年11月共發生13次，還在車內和女子有親密露骨對話，提告要求丈夫依約給付1000萬元。

黃反駁，他患有高血壓等多項疾病，醫師建議唱歌有助於治療，但去年下半年疫情期間，許多場所沒有開放，他才會薇閣旅館唱歌，並沒有違背夫妻忠實義務。

台北地院根據行車紀錄器畫面及對話譯文，黃曾和其他女子說「跟精液一樣要洩洪一下」、「套子太緊了」、「我那個已經變大了」等語，認定黃和其他女性車內單獨幽會、到旅館開房間，違背協議書約定。

另當時政府僅規範視聽歌唱場所應落實顧客實聯制、全程戴口罩的防疫措施，並沒有禁止歌唱場所營業，若黃有唱歌需求，可以到一般歌唱場所消費，而無需開車載女性單獨前往汽車旅館。

法院指出，根據吳、黃事後的對話紀錄，黃允諾賠償1000萬元，且動輒以子女會遭受旁人異樣眼光等語，來說服吳撤告，另黃近3年財產總額都超過協議書約定的違約金數倍以上，故全額判准。

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