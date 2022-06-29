染疫又痊癒不是「無敵星星」 法官裁定：入境仍要居檢

染疫又痊癒是「無敵星星」？遲姓研究生染疫，癒後赴美，持陰性報告返台實施3+4檢疫，第3天出門，防疫旅館稱要通報，遲聲請提審，請求不能限制他的行動，台北地院認為，防疫措施於法有據，駁回聲請。可抗告。

裁定書指出，為維護全體國民的生命與健康，指揮中心的防疫目的與手段，屬必要與均衡，限制居檢者的人身自由，已是侵害最小的不得已方法。

遲表示，他入境前、後皆持有核酸檢測陰性報告，且已施打第3劑疫苗，5月14日確診後已痊癒，自認為抗體早就比未確診者來得高。

遲還認為，返台後因時差嚴重，6月25日凌晨只是外出2小時和人討論論文，防疫旅館人的員就指他徹夜未歸、要通報，檢疫政策已違反憲法平等原則，聲請提審，請求防疫人員立即釋放他。

法院調查，COVID-19疫情迄今仍嚴峻，且有突破性感染案例，指揮中心今年6月15日針對入國境者實施3+4措施，目的是為了維護全國人民的健康。

法官認為，遲6月21日清晨5時從西雅圖入境，縱使他曾染疫、痊癒、已施打第3劑疫苗、入境前後檢測都是陰性，還是應該遵守檢疫規定，何況，目前國外正流行有高傳染力的「BA.4」、「BA.5」病毒變異株，疫情還沒緩解。