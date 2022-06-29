看中醫「暈針」強索賠30萬 還揚言不給錢讓診所死全家

台中楊姓男子看中醫針灸出現暈針情形，時隔2年多才稱是醫療糾紛對醫師求償30萬元，還不斷致電恫嚇不賠錢就要撒冥紙、PO網爆料，甚至揚言「讓你們死全家」、「要和解還走上極端」等；法院考量楊辨識行為能力降低，依刑法第19條減刑後，依恐嚇取財未遂罪判他2月，可上訴。

檢警調查，楊男經劉姓中醫施針後發生暈針情形，經醫師評估稍加休息即可無大礙，楊回家後卻心有不甘，接連致電到中醫恐嚇說「我等待你們資師道歉已到極限」、「讓你們死全家」、「私下和解還是走上極端，看著辦」。

楊並持續騷擾中醫，又接連說「醫師不賠償30萬元，他要PO爆料公社或向衛生局檢舉」、「要請檢察官傳院長、診所負責人」等，因診所人員心生恐懼報警對楊提告。

審理時，楊矢口否認恐嚇，辯稱因劉姓醫師醫療時造成他暈針，認為是醫療糾紛要求對方賠償30萬元，是他本身權利行使，沒又恐嚇的犯意及行為；楊的辯護人也說，全案涉及醫療糾紛，楊對中醫有損害賠償請求權，且楊說要檢舉、網路發文或討拍，也是可受公評，不應算惡害通知。

劉姓中醫則說，楊是他的患者，已經為他看診多年，楊陸陸續續對他恐嚇要求私下給他30萬元，診所也提出相關錄音、恐嚇留言及PTT版上文章佐證。

法院發現，楊所稱暈針是2017年4月9日發生，他卻遲於2019年6月29日才說要賠償，期間2年2月間都沒提出任何遭損害證明，難認是醫療糾紛，卻一再致電給診所要求賠30萬元，還揚言撒冥紙、爆料造成診所恐懼。