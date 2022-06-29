看中醫「暈針」強索賠30萬 還揚言不給錢讓診所死全家
台中楊姓男子看中醫針灸出現暈針情形，時隔2年多才稱是醫療糾紛對醫師求償30萬元，還不斷致電恫嚇不賠錢就要撒冥紙、PO網爆料，甚至揚言「讓你們死全家」、「要和解還走上極端」等；法院考量楊辨識行為能力降低，依刑法第19條減刑後，依恐嚇取財未遂罪判他2月，可上訴。
檢警調查，楊男經劉姓中醫施針後發生暈針情形，經醫師評估稍加休息即可無大礙，楊回家後卻心有不甘，接連致電到中醫恐嚇說「我等待你們資師道歉已到極限」、「讓你們死全家」、「私下和解還是走上極端，看著辦」。
楊並持續騷擾中醫，又接連說「醫師不賠償30萬元，他要PO爆料公社或向衛生局檢舉」、「要請檢察官傳院長、診所負責人」等，因診所人員心生恐懼報警對楊提告。
審理時，楊矢口否認恐嚇，辯稱因劉姓醫師醫療時造成他暈針，認為是醫療糾紛要求對方賠償30萬元，是他本身權利行使，沒又恐嚇的犯意及行為；楊的辯護人也說，全案涉及醫療糾紛，楊對中醫有損害賠償請求權，且楊說要檢舉、網路發文或討拍，也是可受公評，不應算惡害通知。
劉姓中醫則說，楊是他的患者，已經為他看診多年，楊陸陸續續對他恐嚇要求私下給他30萬元，診所也提出相關錄音、恐嚇留言及PTT版上文章佐證。
法院發現，楊所稱暈針是2017年4月9日發生，他卻遲於2019年6月29日才說要賠償，期間2年2月間都沒提出任何遭損害證明，難認是醫療糾紛，卻一再致電給診所要求賠30萬元，還揚言撒冥紙、爆料造成診所恐懼。
法院也囑託醫院替楊男做精神鑑定，認定他辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著降低，依刑法第19條減刑後，依恐嚇取財未遂罪判他2月，得易科罰金。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言