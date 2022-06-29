快訊

倒數「恭迎」習近平：香港七一前的噤聲封鎖

高雄市警察局長黃明昭明接任警政署長 蘇貞昌強勢主導

國民黨正式提名柯志恩選高雄市長 謝福弘選苗栗縣長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

倉管人員侵占上萬包報廢康寶濃湯出售 多數已下肚

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

任職於佰事達物流公司的倉管人員許男，涉嫌將聯合利華食品放在倉儲、含有棉絮等異物的康寶濃湯包上萬包，賣給不知情的中盤商，再用9千元買通同公司的曾姓司機幫忙販售，不法牟利17萬餘元，害消費者將問題食品吃下肚，新北地檢署依食品安全衛生管理法、業務侵占、詐欺取財等罪起訴兩人。

聯合利華食品物流鄭姓經理前年7月26日看到自家公司報廢的問題康寶濃湯包，竟在知名電商蝦皮網站上販售，報警處理，檢警一路往上追查，發現問題商品均來自存放於佰事達物流位於桃園大園區的廠房，鎖定許男涉有重嫌。

檢警調查，發現許男趁前年3月倉儲收放報廢品後，就將報廢品侵占，由曾姓司機以9千元的代價協助找中盤商、運送，賣出含有棉絮、品質有瑕疵的康寶濃湯包3萬多包，不法牟利17萬餘元，檢警僅查扣到2千餘包，剩餘數量恐已被民眾買走吃下肚。

許男坦承涉案，曾男則稱他不知販售的是報廢問題食品，稱「以為是員工福利」，不為檢方所採信，依食品安全衛生管理法、業務侵占、詐欺取財等罪起訴兩人，另考量佰事達物流公司以84萬餘元和聯合利華食品達成和解，依食品安全衛生管理法予以緩起訴1年處分，緩起訴期間需向公庫支付20萬元。

檢警調查發現許男與曾男侵占聯合利華公司存放在佰事達物流的報廢問題康寶濃湯包販售，依食品安全衛生管理法、業務侵占、詐欺取財等罪起訴。圖為新北地檢署，聯合報系資料照。
檢警調查發現許男與曾男侵占聯合利華公司存放在佰事達物流的報廢問題康寶濃湯包販售，依食品安全衛生管理法、業務侵占、詐欺取財等罪起訴。圖為新北地檢署，聯合報系資料照。

侵占

延伸閱讀

不滿助理費已獲緩起訴遭抹黑貪汙 蔡育輝提告網友2罪

嘉義鐵高工程吊車致台鐵延遲9小時 3工人緩起訴

老翁拍照改日期重複檢舉違規停車 「落葉位置一致」被拆穿獲緩起訴

高市警督察酒駕案偵結 獲緩起訴須繳公庫12萬元

相關新聞

台中柔道教練摔死7歲男童 傷害致死判9年理由曝光

台中豐原體育館地下室柔道教練何聰樂因7歲黃姓男童拒絕做柔道招式雙吊袖，何朝他壓制被罵「教練是大笨蛋」，何竟將男童肩摔、丟...

台中柔道教練摔童致死判9年 童母泣訴：生命只值9年？

台中豐原柔道教練何聰樂去年4月上課時，將7歲黃姓男童肩摔、丟體拋摔27次，害黃童昏迷70餘天後死亡，台中地院今一審依傷害...

已婚房仲替人妻殺新歡18刀 死因非刀傷 遺孀僅獲賠26萬

房仲于維智不滿林姓男子糾纏女同事江秀美，拿藍波刀刺林18刀，林3個月後死亡，最高法院依殺人未遂罪判于9年8月徒刑。林的父...

密醫僅高中學歷...割1顆痔瘡收3千 前國手也來求診

高雄一家痔瘡診所聘請龔姓醫師幫患者割痔瘡，連奧運國手都是患者，龔卻被踢爆是「密醫」，僅具高中學歷。高雄高分院審理後，依醫...

倉管人員侵占上萬包報廢康寶濃湯出售 多數已下肚

任職於佰事達物流公司的倉管人員許男，涉嫌將聯合利華食品放在倉儲、含有棉絮等異物的康寶濃湯包上萬包，賣給不知情的中盤商，再...

台中男隨機猛勒人險釀休克 還稱：心情不好就想勒死人

台中楊姓男子精神不穩，自稱心情不好到超商隨機找人發洩，猛力朝用餐的楊姓民眾勒脖，以十字勒頸固定27秒害對方幾乎休克，犯後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。