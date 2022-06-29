倉管人員侵占上萬包報廢康寶濃湯出售 多數已下肚

任職於佰事達物流公司的倉管人員許男，涉嫌將聯合利華食品放在倉儲、含有棉絮等異物的康寶濃湯包上萬包，賣給不知情的中盤商，再用9千元買通同公司的曾姓司機幫忙販售，不法牟利17萬餘元，害消費者將問題食品吃下肚，新北地檢署依食品安全衛生管理法、業務侵占、詐欺取財等罪起訴兩人。

聯合利華食品物流鄭姓經理前年7月26日看到自家公司報廢的問題康寶濃湯包，竟在知名電商蝦皮網站上販售，報警處理，檢警一路往上追查，發現問題商品均來自存放於佰事達物流位於桃園大園區的廠房，鎖定許男涉有重嫌。

檢警調查，發現許男趁前年3月倉儲收放報廢品後，就將報廢品侵占，由曾姓司機以9千元的代價協助找中盤商、運送，賣出含有棉絮、品質有瑕疵的康寶濃湯包3萬多包，不法牟利17萬餘元，檢警僅查扣到2千餘包，剩餘數量恐已被民眾買走吃下肚。