台中柔道教練摔童致死判9年 童母泣訴：生命只值9年？

台中豐原柔道教練何聰樂去年4月上課時，將7歲黃姓男童肩摔、丟體拋摔27次，害黃童昏迷70餘天後死亡，台中地院今一審依傷害致死，判刑9年；黃童媽媽今泣訴，被告一點反省都沒有，自己要的只是個公平正義，「一個生命，真的只有值9年嗎？」無法接受，原則要提上訴，細節會再與律師研究。

面對何姓教練一審遭判處9年有期徒刑，黃媽媽泣訴「一個生命，真的只有值9年嗎？」記者劉柏均／攝影

7歲黃姓男童去年遭柔道教練何聰樂，以肩摔、丟體拋摔達27次，害黃童昏迷70餘天後，於6月29日死亡，事隔一年，今是黃童忌日滿周年，台中地方法院今也一審，教練何聰樂依傷害致死罪判有期徒刑9年，可上訴。

黃童媽媽今上午因工作未出庭，中午在台中市議員陳清龍陪同下，召開記者會表示，我一個孩子生命沒有了，看到9年這個數字我沒辦法接受，加上被告一直撒謊、一點反省都沒有，還將所以過錯推給已經往生的孩子，這叫身為媽媽的我，怎麼能接受？

記者問到，判決多少才覺得足夠？黃媽回應，判幾年，我孩子的生命也喚不回來，我在意的是公平正義，事發至今，對方一句道歉都沒說過，我看到9年很憤恨不平的點是這裡，「一個生命，真的只有值9年嗎？」

「何姓教練從事情發生到開庭，一直都在撒謊，一點反省都沒有。」黃媽媽說明，何在法庭上汙衊我孩子，說他有精神疾病，去自殘撞柱、撞玻璃，才導致傷勢嚴重，說自己沒有錯，只錯在沒有讓孩子休息，「將所有過錯推給一個已往生，無法開口的孩子。」

黃媽痛批，今天很多證據都已經打臉他(指何姓教練)了，但他都還堅持自己沒有錯，因為孩子有精神疾病，面對這些話，我真的不知道要說甚麼，我只能說「你真的泯滅人性」。

黃媽表示自己尚未收到判決書，不清楚判決內容是甚麼，收到後會再與律師討論，原則上會上訴；黃媽哽咽地說到，上午收到判決消息時，自己正在騎車，當下覺得很不公平，「我的小孩，最後承受的心理、生理的痛，走完人生最後一遭，結果才判9年，我很難過。」