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中油大林廠前採購10年虛報詐領230多萬 4人起訴

中央社／ 高雄29日電

中油大林廠前洪姓採購事務員為償還250萬信貸，涉與2間廠商共謀，虛報收據、盜蓋印鑑等，洪男10年來分得230多萬元，雄檢偵結後，今天依貪污等罪起訴洪男和涉案廠商等4人。

台灣中油去年初爆出煉製事業部執行長徐漢貪瀆弊案，又爆去年退休的大林廠前洪姓採購事務員涉與2間廠商聯手，以虛報收據、盜蓋主管印鑑核銷請款，詐領金額達新台幣230萬元，雄檢複訊聲押洪男和陳姓廠商獲准。

高雄地檢署起訴指出，洪男到案時僅坦承偽造文書部分，對貪污細節避重就輕，直到檢廉查出，月薪約6萬7000元的洪男雖將薪資上繳老婆，但因每月僅有5000元零用錢，且在外還積欠銀行信用貸款高達250萬元，疑為此另開「小金庫」鋌而走險。

不過，檢方考量洪男和2間陳姓廠商及其中一名陳姓廠商妻子洪姓女子坦承犯行，且4人均將犯罪所得全數繳回，據此認定符合減刑要件，今天依貪污、偽造文書等罪起訴4人，並建請法官酌減刑度。

檢廉調查指出，負責辦理採購業務的洪男為償還私人債務，涉與陳姓廠商以及另間販售五金用品的陳姓廠商共謀，自民國109年3月起到110年4月30日虛報購買軟管、棉手套等請款單，再持廠商提供不實收據，盜取主管印鑑完成簽核，向中油會計核銷請款，金額達94萬8728元，洪男約分得71萬元。

檢廉經深入追查，發現洪男早自101年起至去年4月間就多次以同樣手法虛報收據請款，10年來共虛報達298萬多元，洪男分得其中230萬7380元，其餘部分則由廠商自行分贓。

雖然洪男事後因擔心東窗事發，去年5月底前往高雄地檢署自首，但僅坦承自109年底起浮報採購物品數量金額，以及盜蓋經理職章等偽造文書犯行。請領款項也是為了清償中油先前積欠貨款，否認有私吞款項，直到遭羈押才坦承犯行。

高雄地檢署檢察官認為，洪男不思肩負國營事業採購從業人員使命，反而貪圖個人私利，以不實收據核銷詐領款項，犯罪情節重大，審酌洪男和陳姓廠商有勾串證人、逃亡之虞，據此依偽造文書、貪污等罪向高雄地方法院聲請羈押獲准。

中油 偽造文書 貪污

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