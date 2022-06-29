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台中男隨機猛勒人險釀休克 還稱：心情不好就想勒死人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓男子精神不穩，自稱心情不好到超商隨機找人發洩，猛力朝用餐的楊姓民眾勒脖，以十字勒頸固定27秒害對方幾乎休克，犯後還說「心情不好就想勒死人」；法院認為，楊下手精確、用力甚猛顯有殺人犯意，但考量楊精神鑑定行為能力下降，減刑後依殺人未遂判他4年，可上訴。

檢警調查，今年1月17日在超商見楊姓民眾坐在店內吃飯，竟以右手臂從後勒住他脖子，還以左手壓住右臂，強行拖拉對方到提捆款機旁。

楊強勒民眾長達27秒，害他無法呼吸、腦部缺氧昏迷幾乎休克，後來經現場民眾制止才停手，警方獲報到場將楊逮捕帶回，楊還在烏日分局三和派出所內朝警員大罵三字經；檢方依殺人未遂、妨害公務等罪嫌起訴他。

法院審理時，楊否認殺人犯意，辯稱沒有要勒死楊姓民眾的想法，楊的辯護人則說，楊僅圖手傷害對方，且時間短暫，若他有殺人故意應用器械攻擊致命部位，且被害人後來反應良好還能飲食對話，無生命危險，頂多構成傷害罪。

法院勘驗監視器清楚拍下過程，見楊當時用「十字勒頸」方式強勒脖子，楊姓民眾也說，他吃東西一半圖遭人勒住脖子，對方壯碩、力氣大，他掙脫不開感覺要窒息、休克甚至死亡。

法院認為，楊強勒還向上、向後拖行，警詢時也自稱，不認識對方「因為心情不好就想要勒死他」；偵查中甚至說，他就是要進去關，要隨機殺人才有辦法進去，認定當時有致人於死犯意。

法院指出，楊男經醫院精神鑑定，確認他罹患雙相情感疾患，因情緒問題容易激躁、衝動控制差，因精神障礙導致依其辨識而行為能力顯著降低，依刑法第19條予以減刑。

法院考量，楊男和楊姓民眾不認識，卻無關攻擊對方險釀休克，依殺人未遂、妨害公務各判他4年、拘役30日，並於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護2年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

殺人 妨害公務 超商

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