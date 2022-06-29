情緒失控推倒警用機車 男子認錯與員警和解換緩刑

36歲翁姓男子4月25日在錢櫃KTV與陳姓友人因故與排班計程車駕駛口角，台南市警二分局員警騎警用機車到場處理，翁不滿員警處置，竟推倒警用機車，致警示燈、葉子板裂損等而吃官司，他認錯與員警和解，法官認他損壞公務員職務上掌管物品處2月，緩刑2年，並應支付2萬。

從事服務業的翁男在警、偵訊中坦承不諱，表示一時情緒失控，徒手推倒警用機車，致機車左方警示燈、左前葉子板裂損，左側手煞車也歪斜而損壞。他事後發現事情鬧大了，坦白認錯外，且與員警達成和解。

台南地院審酌，翁男竟於員警執行勤務過程中，損壞員警職務上所掌管的警用機車，漠視公權力，很不應該，惟念及他犯後坦承犯行，並已員警達成和解，認他損壞公務員職務上掌管的物品，處2月徒刑，認他經過這次偵審程序後，應該知道警惕，不會再犯，認他給予自新機會，緩刑2年。