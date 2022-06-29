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台中柔道教練摔死7歲男童 傷害致死判9年理由曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原體育館地下室柔道教練何聰樂因7歲黃姓男童拒絕做柔道招式雙吊袖，何朝他壓制被罵「教練是大笨蛋」，何竟將男童肩摔、丟體拋摔，害男童昏迷70多天死亡，黃父痛罵何應「一命抵一命」；台中地院以何訓練極為不當，害男童小小年紀喪命，依傷害致死罪判他9年，可上訴。

台中地院指出，何聰樂無柔道教練證，仍從2015年起擔任台中市豐原體育館地下1樓台中市柔道館教練並無償教學，他明知黃姓男童年幼才剛赴道館學習基本動作如護身倒法等，卻安排他和另名已學習5年廖姓男童對摔。

何再命黃以柔道招式雙吊袖摔100下，經減少次數為50下，僅因黃拒絕何就以袈裟壓制男童，並要廖童對黃童做雙吊袖45下，過程黃哭喊「我的腳、我的腳」、「我的頭、我的頭」，最後大罵何「教練是大笨蛋」，要解下柔道腰帶還給何，何還說「是假的」。

何又繼續摔了黃10幾下害他嘔吐，經學員清理後再用丟體、過肩摔讓黃童的頭去撞地板，最終害他倒在地上沒有反應，經黃在現場的舅舅發現他狀況有異緊急報案，男童經搶救70多天仍不治死亡。

法院認為，何聰樂身為教練，不尊重黃童自由表意權及免遭體罰，以及其他殘忍或不人道形式懲罰的權利，漠視學員的個別差異及身體狀況，為迫他服從訓練指示，竟施以極為不當順練行為，造成黃童在小小年紀就不幸去世，家屬蒙受悲痛。

法院也考量，何犯後始終否認，沒有和家屬和解，但也審酌他過去無不良前科等，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判何9年。

柔道教練摔死7歲黃姓男童，法院今判何聰樂9年。圖／取自臉書
柔道教練摔死7歲黃姓男童，法院今判何聰樂9年。圖／取自臉書

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