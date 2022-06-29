密醫僅高中學歷...割1顆痔瘡收3千 前國手也來求診

高雄一家痔瘡診所聘請龔姓醫師幫患者割痔瘡，連奧運國手都是患者，龔卻被踢爆是「密醫」，僅具高中學歷。高雄高分院審理後，依醫師法判龔男6月徒刑，得易科罰金，另併科罰金35萬元，可上訴。

判決指出，龔男沒有醫師資格，2019年2月起，受診所聘僱看診，分別為多名患者動手術割痔瘡，其中1名患者還曾是奧運國手。去年10月5日晚間，高雄市衛生局接獲檢舉，會同警方到診所稽查，當場發現龔男完成手術，正在為患者上藥。

檢警根據醫院扣得的病歷表等資料，認為龔男沒取得合法醫師資格，就在診所內違法替患者動痔瘡手術，偵結後依違反醫師法起訴。

據了解，龔男僅高中學歷，曾到大陸就讀醫學院，先前曾在同一診所違法幫患者割痔瘡，被檢舉後雄檢給予緩起訴處分，但後來他重操舊業，回到原診所繼續看診，有奧運國手慕名求診，後來因雙方出現醫療糾紛，龔被對方提告求償。

高雄地方法院審理時，龔男坦承沒有醫師執照，以每顆痔瘡3000元價格向患者收費，沒有健保給付，有人一次割了數顆痔瘡，收了3萬多元，若較為嚴重，包含診療費收取約數萬元不等。一審雄院認為龔違法動刀，判刑6個月，得易科罰金。