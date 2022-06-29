不滿助理費已獲緩起訴遭抹黑貪汙 蔡育輝提告網友2罪

台南市議會總質詢自由發言，市議員蔡育輝表示，上周與議員李中岑、蔡淑惠聯合質詢，請市長黃偉哲要清除身邊的「三害」，事後卻遭網友舖天蓋地抹黑，助理費事實上他已獲緩起訴在案，卻被用圖卡影射他貪汙，已向警方提告網友涉及違反選罷法意圖使人不當選及加重誹謗罪。

市長黃偉哲表示，不希望選舉的是非，而隨意影射，現在議員指全案既已緩起訴，網友發表意見一定要仔細查證清楚，以免觸法。另外，上週也有多位議員召開記者會對他一再攻擊，他拜託大家能善盡查證責任。

蔡育輝表示，網友用3人照片P圖影附他們交保金額，但事實上案件最後都是緩起訴，近來被偵辦的議員助理費案，都是國民黨及無黨籍等在野黨議員，沒有任何一位執政黨的議員。如果真的要辦，每一位議員可能都「超過」，遭到司法打擊，媒體報導後讓他們形象遭嚴重受到打擊，讓他們欲哭無淚，又被網友抹黑。

蔡育輝說，上周到新營警分局提告多名網友，希望網友發表意見應善盡查證之責，目前他被控涉及偽造文書部分已獲緩起訴，被控涉貪汙則獲不起訴處分，希望警方積極偵辦，也希望市長幫忙呼籲相關人士不要未經查證就在網路上舖天蓋地抹黑他們。初步了解網友都是用假名。