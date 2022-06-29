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七旬台大名醫外遇藥廠女業務 妻獲賠金遭二審砍剩150萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

74歲台大醫院神經外科名醫杜永光，2017年外遇卅多歲的孫姓藥廠女業務員，2019年8月還生下女兒，但女嬰出生3個月夭折。孫女不滿杜否認女兒的血緣關係，提確認親子關係存在訴訟，並開記者會宣傳交往情事；被蒙在鼓裡的杜妻崩潰，氣得提告、向杜和孫女求償1千萬元。一審判兩人須連帶賠償460萬元，但二審改判賠150萬元即可。

杜永光與妻子1977年結婚，兩個小孩都已成年，而杜出軌所生的女嬰，2019年也經高院判應認領並給孫女代墊的扶養費。杜妻訴苦原本家庭生活圓滿，家境也很富裕，經營的事業累積相當聲譽，孫姓女子卻公開不倫之事，害她飽受外界不同眼光看待。

杜妻說，因此事後她精神非常痛苦，得倚賴藥物和諮商治療，因此求償1千萬元。

孫姓女子則辯稱杜永光追求她時，告訴她已經「離婚」，而且用辦公室電腦開啟他台大醫院病歷頁面，上頭的婚姻欄位確實記載「單身」，她多次向杜要求看身分證，但杜都說「沒帶」。孫女稱相信杜已經沒有婚姻，2017年8月底才開始交往，因杜性需求大而要求到飯店、汽車旅館約會，不過杜因長期服用高血壓藥物，有性功能勃起障礙，只有2017年12月間「成功1次」，不可能頻繁性交。

孫女說，2018年她告知杜永光懷孕，杜卻告知他沒離婚，還要她拿掉小孩，後來女嬰夭折，她憂傷至極。她認為當初是被「騙」才交往，沒有侵害杜妻的配偶權。

士林地方法院認為杜妻擔任企業負責人，杜永光則是醫學院教授、醫學中心主治醫師，孫女為藥廠業務員，杜與孫女婚外情導致杜妻精神受損，判賠償460萬元。

杜與孫女上訴，高等法院民事庭認定兩人多次發生性行為並產女，共同不法侵害杜妻的配偶權，情節重大，但認為精神慰撫金應以150萬元為適當，超過部分不允許。本案杜和孫女不能再上訴，但杜妻可上訴。

神經外科醫師杜永光外遇孫姓藥廠女業務員，2019年8月還生下女兒，但女嬰出生3個月夭折。杜妻提告、向杜和孫女求償1千萬元，一審判兩人須連帶賠償460萬元，但二審改判賠150萬元即可。圖／聯合報系資料照
神經外科醫師杜永光外遇孫姓藥廠女業務員，2019年8月還生下女兒，但女嬰出生3個月夭折。杜妻提告、向杜和孫女求償1千萬元，一審判兩人須連帶賠償460萬元，但二審改判賠150萬元即可。圖／聯合報系資料照

台大醫院 婚外情 出軌

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