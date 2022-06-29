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收入歸妻、每月零花剩5000元 中油員工為償債涉貪被訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

前台灣中油公司大林煉油廠洪姓事務管理員，因月薪全數上繳妻子，每月只剩5000元零用金，他為了償還250萬元信用貸款，與廠區承包商合謀，利用假發票浮報公款，10年共浮報298萬餘元，高雄地檢署偵結，今依貪汙治罪條例、偽造文書等罪，起訴洪男及涉案廠商等4人。

檢方調查，洪男從1980年起在中油任職，去年4月申請退休，洪在中油大林廠區負責金額為1萬5000元以下的採購業務；洪每月收入為6萬7000元，收入全數上繳妻子，每月再由妻子從中拿出5000元，當作洪男的零用金。

但洪疑在外積欠債務，每月零用金除了生活開支外，不夠支應欠款，於是私下向銀行辦理250萬元信用貸款償還，但每月本金加利息就要還款近4萬元，洪男為償還信貸，於是利用辦理小額採購機會，與陳姓五金行業者、陳姓商店老闆合謀，利用假收據浮報公款。

檢廉查出，洪從2020年3月到去年4月，洪在取得的假收據上，盜蓋相關主管職章，完成簽核流程後，向會計組請款，直到中油撥款匯入陳姓業者銀行帳戶，陳抽取部分金額入袋，剩餘款項再匯入洪男另開辦的銀行帳戶。

去年5月，檢、廉追查之初，洪姓男子擔心檢方查他，自行向高雄地檢署自首偽造文書，坦承持超商收據，浮報請款數量和金額。

檢廉深入追查後，發現洪早從2012年起，便利用陳姓超商業者開立的假收據，向大林煉油廠浮報110萬元公款，粗估在他退休前10年，與合作業者以假收據貪得298萬餘元，洪分得其中的230萬7380元，其餘款項則由陳姓五金行、陳的洪姓妻子及另名陳姓商店老闆等3人朋分。

今年2月雄檢偵辦時，檢方認為洪男及陳姓超商業者對於案情避重就輕，訊後聲押獲准，兩人在押期間，坦承利用假發票浮報款項。檢方偵結今依貪汙治罪條例、偽造文書等罪，將洪男等4人起訴，但考量涉案4人犯後都繳回不法所得，並請法官依減刑相關規定量刑。

中油大林煉油廠外觀。本報資料照片
中油大林煉油廠外觀。本報資料照片

中油 偽造文書 貪汙

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