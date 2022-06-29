涉假冒余天名義詐贊助費20萬 前國會助理遭起訴
男子黃麒儒擔任立委余天國會助理期間，涉嫌訛稱余天服務處開銷多，向一家公司詐得20萬元贊助費。北檢今天依詐欺等罪嫌，起訴黃麒儒、黃麒儒妻子、提供假發票的女子等3人。
台北地方檢察署起訴指出，黃麒儒於民國109年8月至110年9月間，擔任民主進步黨籍立法委員余天的國會助理，負責草擬質詢稿、處理人民陳情等業務。
110年4月間，黃麒儒因經濟狀況不佳，向業者訛稱余天服務處辦理餐敘等開銷很多，請求贊助新台幣50萬元餐費；業者誤認黃麒儒是代表余天募集款項，為了繼續維持與余天的良好關係，同意贊助最多20萬元，但要求黃麒儒提出餐費發票。
黃麒儒為取得發票，透過妻子與一家公司的連姓女負責人共謀，由連女協助提供3張不實的餐飲發票；黃麒儒隨後交付不實發票給業者，並詐得20萬元現金。
北檢今天依商業會計法、刑法詐欺取財罪嫌起訴黃麒儒，另依商業會計法起訴黃妻、連女，並向法院聲請簡易判決處刑。
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