偷金屑作業員判刑確定 聯勝光電：已檢討機制加強防弊

聯勝光電公司作業員胡姓男子，去年上班期間趁無人注意之時，利用長型鐵片開鎖金屑箱，盜取箱內金屑1.9公斤，再以低價向銀樓銷贓，獲利243萬餘元，還用贓款購買黃金戒指、項鍊。一審胡被判刑1年8月，民事得賠91萬餘元，二審今宣判，駁回上訴，全案刑事部分確定，民事仍可上訴。

聯勝光電公司今天有派處長施芳君與員工到場聽判。施表示，本案曝光後，引來股東、合作廠商關心，但從案件發生之後，公司即十分重視，除開除胡姓員工外，也檢討相關晶片生產線流程與安全控制機制，將原本金屑箱以鑰匙開啟方式，變更為指紋、密碼鎖雙重認證，分責不同員工管控，以加強防弊、確保安全。

判決指出，胡男是聯勝光電公司製造部作業員，負責將晶片裝入蒸鍍機台，等機台蒸鍍程序完成後，取出晶片，製作過程中會產生黃金碎屑，統一收集在金屑箱內。胡認為有利可圖，在去年5月至6月間，趁著上班時間無人注意之際，利用長條形鐵片，插入金屑箱鑰匙孔後開啟，竊取箱內的金屑。

胡姓男子一共徒手行竊箱內金屑1.9公斤，陸續以低價賣給一家銀樓，獲利243萬餘元，還以贓款購買一只黃金戒指、一條黃金項鍊，價值5.6萬餘元。

聯勝公司發現金屑短少後追查，根據監視器畫面發現胡姓員工涉案，報請保二總隊第三大隊第二中隊調查，全案依竊盜罪移送台中地檢署偵辦。

聯勝公司除了提出刑事告訴外，也向胡男求償300萬餘元，一審依竊盜罪，判胡1年8月徒刑，全案刑事部分，今在台中高分院駁回上訴後確定。