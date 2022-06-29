議場衝突互控涉犯強制罪 洪孟楷、吳秉叡不起訴

立法院109年間審查監察院長陳菊人事案爆發肢體衝突，立委洪孟楷、吳秉叡互控涉犯強制罪。北檢認為2人是表達政治意見，無不法犯意，且在言論免責權保障範圍內，今天不起訴。

此外，洪孟楷另指控遭吳秉叡以手臂鉤住頸部並向後拉扯、拖行倒地，控告吳秉叡涉犯傷害罪嫌；由於洪孟楷具狀撤回告訴，台北地方檢察署今天處分不起訴。

北檢不起訴書指出，民主進步黨籍立委吳秉叡提告時表示，立法院於民國109年6月間審查總統咨請立院同意監察院長陳菊的人事案，中國國民黨籍立委洪孟楷為杯葛人事案，與國民黨立委占據主席台，癱瘓議事，並與立場不同的立委發生拉扯、推擠，以強暴方式妨害他行使立委職權，涉犯強制罪。

洪孟楷則指遭吳秉叡在主席台上鉤住頸部、背部阻擋、壓制，導致他被其他立委推出議場外，控告吳秉叡涉犯強制、傷害等罪。

吳秉叡辯稱，當時主席台被占據，會議遭阻擋進行，民進黨黨團就是要處理，這是憲法上的問題，沒有要傷害洪孟楷的意思，也沒有強制的犯意，只是要排除議場障礙，難免會拉扯，目的是維護立法權的行使；洪孟楷則未到庭說明。

檢察官勘驗電視新聞錄影檔、國民黨立院黨團現場直播錄影檔，發現當天發生多起立委推扯、推擠事件，場面混亂，吳秉叡也確實鉤住洪孟楷頸部並向後拖行，足見本案是因為不同黨派立委意見不一而起爭執，是基於捍衛自身政黨立場，才在主席台發生肢體衝突。

檢察官認為，縱使洪孟楷與民進黨立委推擠、拉扯，吳秉叡也為了排除障礙，而有將洪孟楷拖行等手段較為激烈的行為，均屬各自基於不同政黨立場而表達政治意見所為，難以認定2人主觀上有妨害對方或其他立委行使職權的不法犯意。

此外，議事衝突應屬於政治性的議事杯葛行為，而在立委言論免責權的保障範圍，因此認定洪孟楷、吳秉叡所為均無從構成強制罪，處分不起訴。