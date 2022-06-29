與林義傑「同款」挑訟、違反律師法 法官2理由判他無罪

業者陳羅崇、郭玉鳳、翁世達不具律師資格卻承攬得利、華映、海樂、車庫等影視公司取締盜版業務，下載軟體「種子」BT引誘網友下載，搜尋IP提告，郭玉鳳、翁世達認罪，日前判緩刑，陳羅崇不認罪，台北地院審理，今天判陳無罪。可上訴

陳羅崇犯罪手法與超級馬拉松好手林義傑相同。林義傑被懷疑成立真相智慧財產公司包攬著作權侵權案訴訟及違反律師法，檢警本月初搜索、約談，諭令林義傑20萬元交保，案件繼續偵辦，預計再傳喚林義傑開庭。

林義傑涉犯罪的手法，不是首見，法院審理陳羅崇、郭玉鳳、翁世達等人案件，合議庭日前依違反律師法對郭、翁論罪，法院認為，檢察官並沒有證明郭、翁有丟出引誘犯罪的「種子」，但2人律師法認罪，判緩刑。

陳羅崇部分，法官審理認為，陳對網友蒐證，不屬於犯罪行為，陳並無撰寫訴狀、實質出庭等「訴訟行為」，且，陳本身即是影視公司的法務人員，當然可以代表影視公司成為「訴訟代理人」，因此，陳不成立違反律師法。

法官還認為，檢察官起訴陳羅崇時，並未舉證證明陳羅崇有上網散布誘導犯罪的「種子」的行為，又認定「上網散布種子」並不符合公司經營的成本效益，判陳無罪。

據了解，陳羅崇被指控的相關犯行，與目前偵辦中的「林義傑案」非常相似，陳今天一審獲判無罪之後，相信對於台北地檢署目前查辦林義傑案的蒐證密度發生影響，檢警將再強化偵辦力道。

陳羅崇被控違法部分，檢方指控，陳2013年開始承攬得利公司取締盜版業務，並以得利名義提告，約定在和解金中可抽取35至45%金額套利；陳利用下載軟體BT上傳有版權的影片，網友下載同時上傳，陳重整速率，讓網友順利重製。

陳羅崇事後將IP使用者的資料提供給得利等公司，自2014至2019年分得不法利益約355萬元，而陳也找華映公司洽談，自華映取得304萬元的和解金，還固定領取華映3萬多元的月薪，檢方認為陳挑唆、包攬訴訟，依律師法、刑法挑唆包攬訴訟罪起訴陳羅崇。