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錢被「暖警」騙光光！ 宜蘭警詐2老人77萬判9年11月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

宜蘭縣警羅東分局公正派出所警員陳喬庭，利用執行護鈔、防詐勤務，向老翁、婦人各詐騙40萬元和37萬元，直到被害人跑到警局「討錢」才爆發開來。警方查出陳因欠債而鑄錯，依貪汙治罪條例將他送辦，宜蘭地方法院依公務員利用職務上機會詐取財物罪判陳10年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今改判為9年11月徒刑，仍褫奪公權3年。

陳喬庭（29歲）2013年10月起任職公正派出所，曾因熱心幫助民眾而登上媒體版面， 被譽為「暖警」。警方調查，陳在涉案前，就已陸續向同事借錢，每次借數萬元不等。

2021年1月22日，陳喬庭執行護鈔勤務，見陳姓老翁（92歲）裝潢住家，到銀行提領40萬元，他向陳稱可協助保管現金，有需要再到派出所領取；1月27日陳到派出所取錢，陳竟否認拿錢，其他員警則否認有這項服務，派出所所長詢問陳，陳支支吾吾，警方展開調查。

警方發現，陳早在2020年11月26日時，就藉偵辦詐欺案為幌子，要求林姓婦人（78歲）匯30萬元到他的戶頭，謊稱是要誘騙車手。婦人上當後，陳還以追捕過程撞車要求婦人補匯7萬元，先後詐取37萬，錢已花光光。

陳喬庭有7百多萬房貸及百萬元信貸，因家人與本人債務纏身，每月5、6萬元薪水無法支付；警局內部調查時，陳都以「幫父親還債」等理由回應，去年2月3日他主動請辭，同時辦離婚。

林姓婦人埋怨「我要把錢拿回來，我現在帳戶都沒有錢了」，陳姓老翁氣說「警察應該要保護民眾，沒想到來詐騙我」。

宜蘭地院批評陳接連利用警察身分詐騙老人家，民眾信任人民保母、國家公權力，毫無戒心，他的行為違背警察職責、影響社會秩序，判他10年徒刑。

案件上訴高院後，高院對部分事實認定改判，應執行刑略減為9年11月，褫奪公權3年。

宜蘭縣警羅東分局公正派出所警員陳喬庭，利用執行護鈔、防詐勤務，向92歲老翁、78歲婦人各詐騙40萬元和37萬元。圖／翻攝自羅東分局臉書粉絲頁
宜蘭縣警羅東分局公正派出所警員陳喬庭，利用執行護鈔、防詐勤務，向92歲老翁、78歲婦人各詐騙40萬元和37萬元。圖／翻攝自羅東分局臉書粉絲頁

警察 詐騙

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