柔道教練摔死男童判9年 父悲：應判死刑難消他心頭之恨

台中豐原體育館地下室柔道教練何聰樂去年4月上課，因7歲黃姓男童拒絕做柔道招式雙吊袖，何朝他壓制被罵「教練是大笨蛋」，何竟將男童肩摔、丟體拋摔，害男童昏迷70多天死亡，台中地院一審今依傷害致死判何9年；黃的父親認為判太輕，痛罵根本應「一命抵一命。」

黃姓男童遭何聰樂摔重傷後，經急救於去年6月29日不治，台中地院巧合在今天滿1年宣判，一審依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判處何有期徒刑9年。

黃姓男童父親在宣判後表示，他認為只判9年實在太輕了，應該要判死刑否則難消他心頭之恨，更直言要「一命抵一命」，痛批何聰樂犯後態度惡劣、完全都不認錯，還反控是他小孩子的問題，

而黃的母親今年初到台中地院遞狀對何聰樂、台中市體育總會柔道委員會等提出刑事附帶民事損害賠償，一共求償1803萬元。