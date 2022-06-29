1111人力銀行八旬老董欲奪回公司 父子反目鬧上法院

年已八旬的1111人力銀行總裁林文雄欲拿回借名登記在長子林中一夫婦名下的東南亞人力等3家公司，向法院提返還借名登記公司資本額訴訟，父子鬧上法院，台北地方法院認定雙方是借名登記關係，判林中一夫婦應將3家公司、2000萬元出資額更名登記為林文雄所有，可上訴。

林文雄主張，他1991年代開始聽聞政府將開放引進外籍勞工，而創設東南亞集團，之後為擴大營業規模，申請設立東南亞人力公司，約定以林中一名義登記為負責人、出資額550萬元，其餘出資額部分，他另覓別人出名擔任股東。

他欲再擴張經營規模，再度申請設立東南亞真好公司、東南亞國際公司，並約定分別由林中一夫婦擔任出資額500萬元的股東及負責人，但實際上他才是3家公司實際設立、出資和經營者，而他終止借名登記關係，要求林中一夫婦返還登記名義。

林中一夫婦反駁，東南亞集團是以東南亞人力公司為主要領導公司，集團是專營仲介外籍勞工的人力資源仲介，而東南亞人力公司是他和父親共同出資設立，他本來就是股東，而非借名登記。

其餘東南亞真好、東南亞國際公司是集團出資創立，而非林文雄出資，且3家公司營運及決策都是由他一手主導，或是他授權妻子辦理，認為他、妻子與父親之間沒有任何借名登記關係存在。

法院認為，林文雄擁有東南亞集團印信、清冊保管、財物、庶務的最終決定權，集團會議記錄除會記載林中一執行長的發言，也會再以「總裁裁示」欄位記載林文雄的意見，可見林文雄確實為最終決策者。

另集團公司人事、提撥或結清勞工退休金的簽呈，是由林中一於執行長欄位簽名，再由林文雄於總裁欄位簽名，連公司招牌樣式更換費用，林文雄指示不施作以便節省費用，林中一也簽名註記，「知道了請總裁定奪！」