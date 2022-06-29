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高雄男自備電鋸竊走3.3公噸牛樟漂流木 味太濃露餡遭罰

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄黃姓男子去年意外在六龜區荖濃溪河床發現遭颱風吹斷的牛樟木，竟自備工具切割、分裝，竊走逾3.3公噸初估市值達58萬的牛樟木，卻因氣味太濃露餡，遭民眾檢舉；經地院審理，將黃男依侵占漂流物罪，處1萬5000元罰金。

去年8月盧碧颱風襲台，山上珍稀樹木受風災影響，遭吹斷沖至下游河床；颱風過境後，黃男在8月8日上午6時，於六龜區荖濃溪河床發現，林務局管領的牛樟漂流木，竟自備電鋸，將牛樟木鋸切成數塊，再以絞盤將林木吊掛至小貨車內，運往高雄某處公廟藏放。

隨後因民眾發現該處散發濃烈牛樟木氣味，向警方提出檢舉，經會勘及調閱監視器發現黃男犯行，並已遭分割的9塊牛樟木，查扣總重3386.92公斤，換算市值約58萬5000元。

事後警方循線找到黃男，並依監視畫面、勘查照片、扣案牛樟木等證物佐證犯行；警詢、偵查及審理時，黃都坦承犯行，後由檢方起訴，地院以簡易判決處刑。

地院審酌，黃男已有3次侵占漂流木的前科，明知漂流木不得隨意撿拾，仍圖一己私利，在河床裁切、搬運貴重的牛樟漂流木並侵占入己，考量犯後都坦承犯行，並將贓物發還，經審理，地院將他依侵占漂流物罪，處1萬5000元罰金，沒收扣案的犯案工具，全案仍可上訴。

高雄黃姓男子竟自備工具切割、分裝，竊走逾3.3公噸初估市值達58萬的牛樟木，被地院依侵占漂流物罪，處1萬5000元罰金。記者陳弘逸／攝影
高雄黃姓男子竟自備工具切割、分裝，竊走逾3.3公噸初估市值達58萬的牛樟木，被地院依侵占漂流物罪，處1萬5000元罰金。記者陳弘逸／攝影

侵占 漂流木 盧碧颱風

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