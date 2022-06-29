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宣判恰逢忌日滿周年！台中柔道教練摔死7歲男童 傷害致死判9年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原體育館地下室柔道教練何聰樂去年4月上課時，因7歲黃姓男童拒絕做柔道招式雙吊袖，經何強行壓制男童痛到罵「教練是大笨蛋」，何竟將他過肩摔、丟體拋摔，害男童重傷昏迷，檢方依傷害致重傷起訴何，男童急救70多天仍死亡，台中地院今依傷害致死罪判何9年，可上訴。

黃姓男童遭何聰樂摔重傷後，經急救於去年6月29日不治，台中地院巧合在今天滿1年宣判，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判處何有期徒刑9年；男童家屬今也委託親友到庭聽判，並未多表示意見。

台中地檢起訴指出，黃姓男童當時就讀國小1年級，去年4月才前往學習柔道，同月21日何聰樂安排黃和另名廖姓男童對摔後，何還要黃童做100下雙吊袖，經拒絕何改說50下，但黃仍說不要，結果就遭何壓制。

黃童痛到喊頭很痛、解下柔道腰帶，經遭何說「係假欸」，還繼續連摔黃10幾下害他嘔吐，但何卻命人清理嘔吐物繼續朝黃過肩摔，造成黃童顱內出血、中樞衰竭；台中地檢署去年6月偵結依傷害致重傷罪起訴何，建請法院加重其刑。

男童住院昏迷指數一度只剩下3分，且因腦部、呼吸及整體消化功能不佳，需仰賴呼吸器，經搶救70多天仍在去年6月29日不治；男童母親當時痛心說「相信司法會還給弟弟一個公道，也希望教練負起責任」。

黃童母親今年1月13日到台中地院遞狀，提起刑事附帶民事損害賠償，對何聰樂、黃姓學童的學長廖姓男童及家長，以及台中市體育總會柔道委員會、台中市體育總會求償1803萬餘元。

柔道教練摔死7歲黃姓男童，法院今判何聰樂9年。圖／取自臉書
柔道教練摔死7歲黃姓男童，法院今判何聰樂9年。圖／取自臉書

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