失智人瑞三度抽當國民法官將改進 網友：光百歲就很奇怪

101歲張姓婦人從去年至今三度收到桃園地院通知擔任國民法官，家屬跟法院反應也無效，不知道失智的母親要如何擔任國民法官。示意圖／Ingimage

101歲、住安養機構的重度失智婦人連續三次被桃園地方法院通知要擔任國民法官，女兒不勝其擾，引發議論。桃園地方法院表示，辦理程序是依國民法官法規定而為，沒有違法或不當之處，但也認為有改進空間；司法院刑事廳則說將請各法院密集辦理實務模擬法庭，及早發掘問題、事前因應準備。有網友認為「光一百多歲就很奇怪了吧？」

張姓婦人重度失智、無法言語、行走，3年前便住進桃園市一家老人長期照顧中心，但去年8月被桃園地院通知要當國民法官，女兒用掛號回覆母親的狀況，表示不適合擔任國民法官。但張婦之後又被登載在桃院國民法官模擬法庭第2輪次「2022年度備選國民法官複選名冊」內，女兒想打電話到桃院說明母親狀況，接電話的人以「承辦科長沒空接電話」為由結束通話。前天，女兒第三度收到桃院通知，要求母親8月16日上午9點準時到桃院報到，她認為「真的太離譜」。

桃園地院表示，候選國民法官若年滿70歲以上，或有重大疾病致執行國民法官、備位國民法官職務顯有困，得依法辭任，但依現行法律規定，需待法院對候選國民法官發送「選任期日通知」後，即第三次名冊做成，才能依法辭任。桃院表示，辦理是依法而為，並無違誤，是「規定不足所致」，桃院審核小組根本無權限將張婦剔除。

但桃院也認為「有改進之處」，將建議司法院訂定相關辦法，可由審核小組於第一次或第二次通知國民時，即剔除年滿70歲以上，或有重大疾病致執行國民法官、備位國民法官職務顯有困難，且表明辭任的狀況，以兼顧民眾實際需要。

司法院刑事廳表示，依國民法官法第3條第2項規定，國民有參與審判的權利與義務，法院抽選備選國民法官、候選國民法官與進行相關資格審查，態度嚴謹慎重。另一方面，國民法官法第16條對民眾拒絕參與審判的事由也有規範，為避免過度影響國民生活，司法院將在明年國民法官法施行前，儘速於施行細則擬定相關配套，研究是否可於認定國民符合法定拒絕參與審判情形，就在更早的階段予以排除。

國民法官法是蔡英文總統的重大司法改革，明年年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上，就可能被選任為國民法官，不過許多國人仍不太清楚未來擔任國民法官是義務。日前台語女歌手玟靈稱收到國民法官的「邀請」，說發現雀屏中選者多是「社會中堅份子」、被選中「與有榮焉」，新聞也掀話題。