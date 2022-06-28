點名百歲失智婦當國民法官 桃園地院強調「無違誤」

101歲的張姓婦人因重度失智住在安養機中心，卻被桃園地方法院通知要擔任國民法官，其女曾以掛號信和電話告知法院情況，但還是陸續收到通知，前後總共3次，令其女直呼誇張；桃園地院表示，相關程序均依照國民法官法相關規定而為，並無違法或不當之處

桃園地院表示，候選國民法官若年滿70歲以上，或有重大疾病致執行國民法官、備位國民法官職務顯有困者，得依法辭任國民法官、備位國民法官職務，但依現行法律規定，需待法院對候選國民法官發送「選任期日通知」後，即第三次名冊做成，才能依法辭任。

院方表示，對於張婦情況，本院也認有改進之處。為因應此種情形，本院將建議司法院訂定相關辦法，可由審核小組於第一次或第二次通知國民時，即剔除年滿70歲以上，或有重大疾病致執行國民法官、備位國民法官職務顯有困難，且表明辭任之情形，以兼顧民眾實際需要。