三度抽失智人瑞當國民法官 司法院：審核小組疑出問題

國民法官法明年將上路，各級法院加緊模擬，但卻傳出101歲、住安養機構的重度失智婦人連續三次被桃園地方法院通知要擔任國民法官，女兒不勝其擾，且去電桃院也未獲回應。司法院表示，因國民法官沒有年齡天花板限制，只要年滿23歲、在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上就可能被抽中，但此案也顯示桃院審核小組可能未發揮功能。

國民法官法第12條規定「年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上之中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官之資格。」未設有年齡上限，也就是百歲人瑞依然可能擔任國民法官。

但同法第13條也有規定「受監護或輔助宣告」不得被選任為國民法官、備位國民法官等消極資格。老婦人是否有受監護或輔助宣告，這部分不清楚。

張姓婦人的女兒表示，去年8月第一次收到母親被抽到當國民法官的通知，因母親重度失智、無法言語、行走，3年前便住進桃園市一家老人長期照顧中心，她用掛號回覆母親的狀況，表示不適合擔任國民法官。

但張婦之後又被登載在桃院國民法官模擬法庭第2輪次「2022年度備選國民法官複選名冊」內，女兒想打電話到桃院說明母親狀況，但接電話的人卻以「承辦科長沒空接電話」為由結束通話。前天，女兒第三度收到桃院通知，要求母親8月16日上午9點準時到桃院報到，她直呼「真的太離譜」。

司法院表示，國民法官的初選名冊是由地方政府提供，照理說若發現民眾有病症等不適合擔任國民法官的狀況時，地方法院審核小組就會註記（狀況嚴重者刪除），這起事件顯示法院行政疑似出了問題，司法院也將了解狀況。