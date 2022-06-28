科技廠員工偷晶片殘留金屑 賣1.9公斤牟利243萬吃官司

台中市胡姓男子是聯勝光電公司的作業員，去年5、6月趁上班期間，無人注意之時，利用長型鐵片，開鎖金屑箱，盜取箱內金屑1.9公斤，胡以低價向銀樓銷贓，獲利243萬餘元，以及黃金戒指、項鍊，一審胡遭判刑1年8月，民事部分得賠91萬餘元。

判決指出，胡姓男子是聯勝光電公司製造部作業員，負責將晶片裝入蒸鍍機台，等機台蒸鍍程序完成後，取出晶片，製作過程中會產生黃金碎屑，統一收集在金屑箱內，不過胡認為有利可圖，在去年5月至6月間，趁著上班時間無人注意之際，利用長條形鐵片，插入金屑箱鑰匙孔後開啟，竊取箱內的金屑。

胡姓男子一共徒手行竊箱內金屑1.9公斤，陸續以低價賣給一家銀樓，獲利243萬餘元，還以贓款購買一只黃金戒指、一條黃金項鍊，價值5.6萬餘元。

聯勝公司發現金屑短少後追查，根據監視器畫面發現胡姓員工涉案，報請保二總隊第三大隊第二中隊調查，全案依竊盜罪移送台中地檢署偵辦。

聯勝公司除了提出刑事告訴外，也向胡男求償300萬餘元，一審依竊盜罪，判胡1年8月徒刑，全案上訴二審審理中。