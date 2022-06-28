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女兒也稱離譜...挑百歲失智老婦當國民法官 法院抽選過程遭質疑

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女兒也直呼「離譜」...挑百歲失智老婦當國民法官 法院抽選過程遭質疑

聯合報／ 記者蕭白雪／台北即時報導

101歲因重度失智住在安養機中心的張姓婦人，從去年至今連續三次收到桃園地方法院通知被抽到擔任國民法官，張婦的女兒除以掛號信函通知法院母親狀況，也曾打電話到法院想反映母親的狀況根本不可能去擔任國民法官，卻未獲任何回應，昨天第三度收到法院通知要求8月16日上午準備到法院報到，接受法院、檢察官、律師詢問與模擬法庭預計審理的殺人案件問題，以進行國民法官選任程序，讓張婦女兒直呼「太離譜」。

國民法官是蔡政府列為司法改革最重要的項目，司法院更為此砸下鉅額裝修法庭、舉辦模擬法庭、還請來導演吳念真拍攝宣傳片等，但實際運作卻是狀況百出，連已失智的百歲婦人都可能被抽中擔任國民法官，讓民眾也感到不解與驚訝。

張姓婦人的女兒表示，去年8月第一次收到桃園地院通知她百歲的母親被抽到要當國民法官，由於當時母親已經因重度失智、無法言語、行走，3年前便住進桃園市的吉安安養中心機構；張婦女兒因此用掛號信寄給桃園地院說明母親狀況，表明不適合擔任國民法官。

原以為就此畫下句點，沒想到第2度又收到法院通知，稱張婦被登載於桃園地院國民法官模擬法庭第2輪次「111年度備選國民法官複選名冊」內，張婦的女兒親自打電話到桃園地院想親自說明母親狀況不適合擔任，沒想到法院接電話的人卻以承辦科長沒空接電話為由結束通話，讓張婦女兒不知如何申訴。

前天張婦女兒第3度收到法院通知，要求母親8月16日上午9點準時到桃園地院報到，滿腔無奈感慨：這些人是怎麼做事的？她不解，法院挑選過程出了什麼問題，為何會挑一個上百歲、失智者擔任國民法官角色，還要求已經住到安養中心的老人家要準時報到，直呼「真的太離譜」。

101歲張姓婦人從去年至今三度收到桃園地院通知擔任國民法官，家屬跟法院反應也無效，不知道失智的母親要如何擔任國民法官。圖／讀者提供
101歲張姓婦人從去年至今三度收到桃園地院通知擔任國民法官，家屬跟法院反應也無效，不知道失智的母親要如何擔任國民法官。圖／讀者提供
101歲張姓婦人從去年至今三度收到桃園地院通知擔任國民法官，家屬跟法院反應也無效，不知道失智的母親要如何擔任國民法官。圖／讀者提供
101歲張姓婦人從去年至今三度收到桃園地院通知擔任國民法官，家屬跟法院反應也無效，不知道失智的母親要如何擔任國民法官。圖／讀者提供

國民法官 桃園

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