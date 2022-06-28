嘉義鐵高工程吊車致台鐵延遲9小時 3工人緩起訴

嘉義市鐵路高架化工程吊車今年3月間不慎碰觸台鐵嘉義路段西正線電車線，使得電車線熔斷，列車延遲逾9小時、影響29列班次，檢方考量無人傷亡、已和解，3名工人緩起訴。

嘉義地檢署緩起訴處分書指出，朱姓男子為起重工程行的工地主任、陳姓男子為工程行吊車操作手、林姓男子為工程行吊車指揮手，這家起重工程行是承包嘉義市鐵路高架化工程的下游承包商。

檢方表示，朱男等3人3月3日晚間7時左右，在台鐵嘉義至南靖西正線298.68公里處施工時，竟未向台鐵局申請許可，讓施工機具在未保持安全距離與未在電車線上加設防護設施情況下，3人在現場分別操作及指揮吊車。

檢方指出，現場因陳男操作吊車過程中，不慎將吊掛鋼索碰觸到西正線電車線，電車線瞬間短路熔斷而垂落，導致西正線列車停駛，台鐵搶修約550分鐘才通車，影響約29列班次，朱男等3人所為涉及刑法過失妨害火車往來安全罪，案經鐵路警察局高雄分局移送偵辦。