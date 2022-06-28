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「第三者不只我一個」不倫曝光還嗆元配快離婚 小三挨告判賠10萬
桃園一名黃姓女子與人夫大搞婚外情，被元配發現後，不但沒收斂，還打電話嗆聲，稱人夫只懂性和享樂，要求元配趕快離婚，甚至說「第三者不只我一個」，結果挨告侵害配偶權，被桃園地院判賠元配10萬元。全案可上訴。
判決指出，黃女明知人夫婚姻感情狀況，仍與人夫共同出遊，過從甚密，除了各自抱著小狗合照，也曾接吻及發生性關係。婚外情曝光後，她自前年4月開始以簡訊或電話騷擾元配，稱人夫打從心裡想離開元配，還說「第三者不只我一個」等語，要求元配趕快跟人夫離婚。
黃女被元配求償100萬元，但她主張求償已逾時效，並稱自己得知人夫有家庭後就斷了聯絡，性行為也是被人夫性侵，但說法未被採信。
法院調查，黃女雖稱2018年9月得知人夫感情狀況就斷了聯繫，但她的社群網站照片顯示她在2019年4、5月間仍與人夫一起工作，4月還曾共同出遊，親吻照片也是當時所拍，加上臉書訊息也有「現在分手」、「現在結束」、「你太複雜了，不適合我」等語，認定2人在2019年間仍有交往，且逾越普通朋友之關係。
另外，黃女傳給元配的簡訊寫道「他打從心裡就想離開妳，恢復單身，才跟我在一起，沒有妳存在，是妳一相清願」，電話內容也有「第三者不只我一個」、「我不是最後一個」等語，也自承第三者身分
法院認為，黃女雖稱自己是被人夫性侵，但她未提出相關證據，然侵害他人配偶權是事實，也未逾時效，審酌侵權情節及雙方經濟狀況，最後判她需賠10萬元。
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