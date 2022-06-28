警100分鐘抓4起酒駕 有人慶祝解隔離酒駕被逮
台北市警局保安警察大隊日前在100分鐘查獲4起酒駕，其中許男因慶祝解除新冠肺炎隔離出關，自主健康管理期間酒駕上路，臉色潮紅遭警方攔下，酒測值達每公升0.54毫克，許男認錯不該酒駕，全案依公共危險罪嫌送辦。
6月25日上午保大第三中隊警員陳政憲、上官立儀、林高次、小隊長簫芸璟等人，在北市萬華環河南路三段執行酒測路檢勤務，上午9點8分至10點45分，約100分鐘內陸續查獲4起酒駕，其中3人酒測值達每公升0.25毫克，1人酒測值每公升0.15毫克遭開單扣車。
涉嫌酒駕的許姓男子因臉色潮紅，全身有酒氣，被警方攔停。許男坦承酒駕，也稱酒駕是自己不對，不能怪別人，為了「慶祝解隔離」才會喝酒。警方實施酒測後，酒測值達每公升0.54毫克，並勸導許男身體尚未完全康復，還是少喝酒，酒駕犯罪被移送法辦，真是得不償失。
北市保安警察大隊指出，酒駕新法今年3月上路，警方加強取締，已查獲多起酒駕，此次100分鐘內查獲4起酒駕案，呼籲民眾「醉不上道」酒駕、毒駕、拒絕酒測，除了罰鍰，駕駛牌照一律吊扣2年，切勿心存僥倖以身試法。
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