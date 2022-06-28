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不忍妻中風臥榻30年 夫動手悶死她 檢辯求情判刑2年半
69歲男子蔡萬建不忍髮妻中風臥榻30年，在醫院以塑膠袋悶死妻子，依家暴殺人罪起訴；法院審理，檢辯求情，蔡子證稱父親數十年帶著笑容照顧母親，台北地院審理認為，殺人案符合減刑事由，判蔡2年6月。可上訴。
這件由辯護人定調為「慈悲謀殺」的刑案，與長照有關，檢、辯攻守方向一致，偵查檢察官未依重罪聲押，公訴檢察官只在意蔡有無責任能力，辯護人為證明殺妻目的是為死者解脫痛苦，一度聲請法官聆聽死者的「哀號聲」。
蔡萬建出庭時極度寡言，承認犯罪事實、承認殺人罪名，法官指定長庚醫院對蔡萬建作精神鑑定，報告顯示他殺妻時當下精神狀態正常。
子作證：父30年來帶著笑容照顧母
蔡萬建的兒子蔡孟翰作證說，父親照顧母親30年很細心，「都帶著笑容照顧」，母親死後，很自責沒有幫忙父親分擔義務，事發後家人則完全沒有苛責父親，蔡孟翰還正式向法官遞聲明書，盼父親不要被重判。
蔡萬建的辯護人說，蔡妻30年七次中風，蔡照顧妻子於情感層面十分痛苦，蔡因照顧妻子體力消退、有心絞痛，曾數日無法入眠，蔡萬建沒有精神科就診紀錄，是因為要工作、要照顧病人而沒時間就醫。
公訴檢察官蒞庭說，依照醫學鑑定資料，蔡萬建殺人時具責任能力，他殺妻後向護理站坦承殺人，另符合自首要件；檢方說，蔡的犯罪動機符合情堪憫恕條件，同意法官可以輕判。
台北地檢署指控，蔡萬建因妻子長期受病痛折磨，2020年9月5日在台北長庚醫院拿裝有衛生紙的塑膠袋悶死妻子，再走向護理站報案「我太太解脫了」。
蔡的妻子經過5天急救，仍因腦部缺氧、肺炎等併發症宣告不治，司法相驗後，檢察官依家暴殺人罪偵辦蔡，不過，蔡萬建從不抗辯、始終認罪，檢察官起訴時就認為他犯案動機可憫，建議可以從輕量刑。
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