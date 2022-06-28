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北市警追緝車手沒結束 溯源再逮車手頭

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名藍姓男子，擔任詐騙集團車手頭，萬華警分局循線蒐證後，日前到台北市士林區將藍男，還有藍的女友陳姓女子逮捕。藍男供稱，因為缺錢花用，才經過朋友介紹進入詐騙集團，賺得錢不多。警方將藍男、陳女依詐欺罪嫌移送後，藍、陳各依5萬元交保。

萬華警分局龍山派出所員警日前盤查一名詐欺車手吳姓男子（20歲），吳男見到警察就狂奔逃離，員警追了150公尺後，壓制逮捕吳男。

隨後龍山所與萬華分局偵查隊共組專案小組，向上溯源追查，擴大調閱監視器後，掌握車手頭藍男（23歲）及他的女友陳女（21歲）身份。

專案小組本月22日報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，在同日下午4點多時，持搜索票到士林區某棟公寓，當場查獲藍男，不久後陳女回到住家，也將她逮捕。

警方現場查扣手機2支、犯罪工具機3支、工作筆電1台及現金1萬2000元等證物。另外，警方發現這個詐騙集團至少握有數十個被害人提款卡，提領金額近200萬元，案件還在向上溯源中。

藍男供稱，當初因為缺錢花用，才輾轉透過友人介紹工作，進入詐騙集團內，所賺得錢並不多，警詢後依詐欺罪將藍男、陳女送辦，各以5萬元交保。

萬華分局逮捕車手頭藍姓男子。記者邱奕能／翻攝
萬華分局逮捕車手頭藍姓男子。記者邱奕能／翻攝

詐騙集團 車手 詐欺

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