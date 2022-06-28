經濟部公告農聚區違章工廠無法納管 立委想釋憲 不受理

林岱樺等34名藍綠立法委員認為工廠管理輔導法通過後，經濟部去年公告設置「農產業群聚區」的門檻，影響逾千家工廠不得申請納管，違背原先立法本意，侵犯立法權，違反權力分立原則，連署提憲法訴訟。憲法法庭裁定不受理。

林岱樺認為，工廠管理輔導法2019年7月修正通過，讓2016年5月20日以前設立的「低汙染」農地工廠，可以提出工廠改善計畫，申請納管、登記成為合法工廠；經濟部2021年2月5日公告規定，位於農產業群聚地區的工廠不能申請納管，共有逾千家工廠受到影響。

林岱樺指出，經濟部公告完全推翻工廠管理輔導法的立法本意，變成「原則上不納管，並由農委會可任意劃定農產業群聚」的模式，也就是農委會可任意決定工廠是否為農產業群聚，一旦被認定就無法納管、輔導，形同經濟部、農委會透過一紙公告直街侵害立法權核心，推翻工輔法「擴大納管、予以輔導」的原則，嚴重違反憲法上權力分立原則。

陳秀寶表示，工輔法修正通過，即是為了輔導既有的低汙染工廠透過合法程序、管道成為合法工廠，但經濟部規定限制業者原有的權益，原可以合法流程來登記，卻因行政函導致權益受損，無法成為正式工廠，無論對外貿易、工作、法規面上都變成弱勢。

陳素月認為農地工廠是存在已久的問題，工輔法修法時也考量到設有工廠的農地不可回復，考慮到整體經濟發展，已排除高汙染產業，讓沒有汙染之虞的產業能循程序申請納管，就地合法來，但經濟部公告限制農產業群聚，使無汙染之虞的工廠因行政命令而無法申請納管，如此對經濟發展、人民財產很不公平。

蘇治芬表示，當初立法院修工輔法時，雖有授權給予行政命令相關權限，仍必須架構在法制層面上，而不是任由行政機關無理加碼，傷害人民權益，行政權逾越傷害立法權，傷害人民權益。

憲法法庭認為，經濟部的公告是依工廠管理輔導法第28條之5第1項但書第2款規定所為，性質不是屬法律位階的法規範，不是立委聲請憲法審查的客體，不合憲法訴訟法的規定要件，應不受理。