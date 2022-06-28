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北巿北投大業路濫倒事業廢棄物 環檢警聯合查獲
台北市環保局日前與環保署督察總隊北區督察大隊、內政部保七總隊第三大隊聯合稽（偵）查，於北投區大業路517巷內查獲一處土地遭營造業者非法掩埋廢棄物，全案涉及違反廢棄物清理法第46條刑法規定，已將涉案人員移送法辦。環保局表示，違規行為人最重面臨5年刑責，並得併科罰金1500萬元以下。
環保局日前接獲舉辦，北投區大業路517巷內一處土地，有業者操作挖土機具，將廢棄物埋在地底下，並提供相關情資佐證，即刻啟動環檢警機制，由督察總隊北區督察大隊及保七總隊第三大隊分工合作，前往案址稽查，在場發現一名員工涉案，詢問時神色有異，刻意迴避相關問題，因此要求該公司負責人出面說明。
隔日該公司負責人到現場後，聯合稽查小組即刻開挖現場，發現地下埋有廢木材、辦公椅坐背墊等，負責人一度聲稱不清楚情況，後又辯稱土地承租人委託疏通積水作業，因場地泥濘，為機具方便脫困所埋置，說法前後不一致且違反常理，但涉及非法事證明確，故依廢棄物清理法第46條第3款規定，將相關事證移請檢警偵辦。
環保局表示，地主應定期查看土地樣貌，如有租賃土地也要注意承租人使用情況，若有不明整地、堆置及掩埋廢棄物之情形，可利用1999市民當家熱線檢舉反映，同時呼籲造、裝潢及相關業者，勿有僥倖心態違法棄（堆）置、掩埋廢棄物的行為。
環保局表示，營造、裝潢及相關業者應將廢棄物委託合法清除、處理機構代為清理，如有查獲將依廢棄物清理法第46條規定移送法辦，違規行為人最重將面臨5年刑責，並得併科1500萬元以下罰金，同時追償不法利得。
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