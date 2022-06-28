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老翁拍照改日期重複檢舉違規停車 「落葉位置一致」被拆穿獲緩起訴
70歲陳姓老翁拍照檢舉林女違規停車，涉以相同照片改掉拍攝日期偽造文書，二度上傳至警察局交通警察大隊違規檢舉專區，致林女遭舉發，林女發現照片中枯黃落葉位置完全一致，向警方反應，士林地檢署偵結，認為陳翁認罪深表悔悟，給予緩起訴處分。
2020年6月6日中午12時許，陳翁在北市內湖區成功路4段，3分鐘內拍攝三張林女違規停車照片，當日下午2時許，用電子郵件上傳警局交通警察大隊違規檢舉專區，檢舉違規停車，警方依照片舉發違規。
緩起訴書指出，同年7月1日下午2時許，陳翁涉嫌偽造文書，刪除先前拍攝違規照片的日期，用相同照片再度上傳至檢舉專區，檢舉林女違規停車，林女再被警方舉發。林女收到舉發照片後發現拍攝角度完全一致，跟本是相同照片。
照片可見，林女家中掛的衣服、鄰居家掛的衣服、花盆上的花，數量都相同，且車輪胎壓在柏油路上、壓在水泥地上位置一致，甚至連落葉、左前輪左後輪中間1片枯黃落葉完全一致。
檢方認定，陳翁到案認罪坦承犯行，且深表悔悟，認為陳翁惡行非鉅，歷此教訓當知警惕，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，支付公庫3萬元，完成法治教育課程4小時。
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