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桃園養老院歇業竟成職業賭場 警靠這招摸黑逮28人
桃園市蔡姓男子日前相中桃園區一處歇業護理之家，開設推筒子職業賭場，若遇警方查緝有多個出口可逃，警方接獲檢舉後兵分三路，手扶牆摸黑從兩側逃生梯上樓埋伏，再從正門攻入，將逃竄賭客團團包圍，當場查獲蔡男及27名賭客，賭資及抽頭金149萬餘元也被查扣，全案詢後依賭博罪嫌移送法辦。
桃園警分局偵查隊日前接獲情資，蔡姓男子（26歲）承租桃園區天祥五街某處停業的護理之家，開設推筒子職業賭場。該場地是三棟樓打通，賭客可由二樓3個樓梯間進出，遇警查緝便可分頭逃逸，分散落網風險。
但警方也非省油的燈，專案小組事先早已勘查地形，向法院聲請搜索票後，昨天凌晨2時50分許兵分三路發動圍捕，其中兩路人馬從左右兩側逃生梯上樓；為了避免打草驚蛇，員警不使用任何燈光，以手扶壁方式悄悄潛入，讓二樓門口把風的一男一女反應不及就範。
這時第三路制服警力趕至現場，由中間正門衝入，賭客見正面有警察，果然往兩側蜂擁逃逸，卻被守株待兔的員警逮個正著。
警方現場查獲賭場負責人蔡男及賭客27人，共17男10女，其中還含5名越籍外配，並查扣賭資及抽頭金149萬餘元，監視器主機、賭具及點鈔機等物品也被查扣，詢後全案依賭博罪嫌將蔡男移送桃園地檢署偵辦，賭客也將依社會秩序維護法開罰。
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