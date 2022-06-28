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貪杯成性！高雄男酒駕被攔4次見警心虛騎人行道又被逮

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄44歲郭姓男子今年已有4次酒駕被攔紀錄，但他不改貪杯本色，照常酒後騎車出門，因路上看到員警心虛，緊張騎上人行道反而引來員警盤查，呼氣酒測值高達0.88，1年內加上這次，已有5次酒駕紀錄，警詢後被依公共危險罪移送法辦。

高雄市警局三民一分局三民派出所員警，前天上午8時許執勤時，行經中華二路、九如三路口，發現郭男騎車不穩，和員警對到眼後還著急往人行道騎去，員警發現郭行跡可以，將他攔下盤查。

郭男遭欄後，全身酒味露餡，警方實施酒測，呼氣酒測值高達每公升0.88毫克，超過標準3倍，當場依公共危險罪偵辦；郭男見酒測值超標，自爆今年加這次，已有3次酒駕紀錄，還搬出家人幫自己辯解。

郭男稱他是家中經濟支柱，最近工作壓力太大，睡前才會喝酒紓壓，原本以為起床後酒精就會代謝完，沒想到騎車上班途中被警方攔查，又因酒駕被逮。

據了解，郭自爆今年已3次酒駕被攔，但警方調閱相關資料，發現他先前也有2次酒駕紀錄，全都因酒測值超過0.25，被依公共危險罪送辦，但他仍不改貪杯本色，這次又因酒後騎車，被警方攔查，1年內酒駕5次，全案警詢後依公共危險罪究辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

郭姓男子酒後騎車，看到員警心虛騎上人行道，被逮後警方發現他已有多次酒駕紀錄，但仍不改貪杯本色，依公共危險罪究辦。圖/讀者提供
郭姓男子酒後騎車，看到員警心虛騎上人行道，被逮後警方發現他已有多次酒駕紀錄，但仍不改貪杯本色，依公共危險罪究辦。圖/讀者提供
郭姓男子酒後騎車，看到員警心虛騎上人行道，被逮後警方發現他已有多次酒駕紀錄，但仍不改貪杯本色，依公共危險罪究辦。圖/讀者提供
郭姓男子酒後騎車，看到員警心虛騎上人行道，被逮後警方發現他已有多次酒駕紀錄，但仍不改貪杯本色，依公共危險罪究辦。圖/讀者提供

酒駕 酒測 人行道

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