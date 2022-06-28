萬華這條路百分鐘查獲4案 北市保大特呼籲勿酒駕

酒後駕車屢釀禍，台北市保安大隊近日在萬華區通一路段執行酒測路檢勤務時，100分鐘內查獲4件酒駕案，今特別呼籲，酒駕常致家庭破碎，酒駕新制上路後相關罰鍰金額也提高，民眾切勿以身試法，害人害己。

警方表示，保大第三中隊員警6月25日上午9時至10時許在萬華區環河南路三段執行酒測路檢勤務，近100分鐘內連續查獲酒駕案4件，包含酒測值達0.25毫克涉犯刑法公共危險罪3件、酒測值0.15至0.25毫克開單扣車1件。

其中，1名許姓男子騎乘機車行經路檢點，因其臉色潮紅、酒氣明顯，經員警攔停後坦承酒駕，酒測值也達0.54毫克，遭依公共危險罪嫌送辦；許男懊悔表示「是自己不對，不能怪別人」，稱飲酒是為了慶祝自己剛解除隔離，員警也好意勸說，身體康復還是少喝點酒，酒駕被送辦得不償失。

警方說，酒駕、毒駕、拒絕酒測除面臨相關罰鍰，依道路交通管理處罰條例規定，違規者所駕車輛牌照將吊扣2年，吊扣期間車輛無法上路，警方將持續加強取締，民眾切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

許男騎機車行經路檢點，經員警攔停坦承酒後駕車。記者李隆揆／翻攝

許男騎機車行經路檢點，經員警攔停坦承酒後駕車。記者李隆揆／翻攝