快訊

誰在買宏達電？股價6天漲4成

中職／悍將證實簽下新洋投 竟是出身哈佛的學霸

一次漲30元！No.1拉麵「鬼金棒」調漲 網友：還是吃爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬華這條路百分鐘查獲4案 北市保大特呼籲勿酒駕

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

酒後駕車屢釀禍，台北市保安大隊近日在萬華區通一路段執行酒測路檢勤務時，100分鐘內查獲4件酒駕案，今特別呼籲，酒駕常致家庭破碎，酒駕新制上路後相關罰鍰金額也提高，民眾切勿以身試法，害人害己。

警方表示，保大第三中隊員警6月25日上午9時至10時許在萬華區環河南路三段執行酒測路檢勤務，近100分鐘內連續查獲酒駕案4件，包含酒測值達0.25毫克涉犯刑法公共危險罪3件、酒測值0.15至0.25毫克開單扣車1件。

其中，1名許姓男子騎乘機車行經路檢點，因其臉色潮紅、酒氣明顯，經員警攔停後坦承酒駕，酒測值也達0.54毫克，遭依公共危險罪嫌送辦；許男懊悔表示「是自己不對，不能怪別人」，稱飲酒是為了慶祝自己剛解除隔離，員警也好意勸說，身體康復還是少喝點酒，酒駕被送辦得不償失。

警方說，酒駕、毒駕、拒絕酒測除面臨相關罰鍰，依道路交通管理處罰條例規定，違規者所駕車輛牌照將吊扣2年，吊扣期間車輛無法上路，警方將持續加強取締，民眾切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

許男騎機車行經路檢點，經員警攔停坦承酒後駕車。記者李隆揆／翻攝
許男騎機車行經路檢點，經員警攔停坦承酒後駕車。記者李隆揆／翻攝
許男騎機車行經路檢點，經員警攔停坦承酒後駕車。記者李隆揆／翻攝
許男騎機車行經路檢點，經員警攔停坦承酒後駕車。記者李隆揆／翻攝
台北市保大員警100分鐘內於同一路段連續查獲4件酒駕案。記者李隆揆／翻攝
台北市保大員警100分鐘內於同一路段連續查獲4件酒駕案。記者李隆揆／翻攝

酒駕 酒測 毒駕

延伸閱讀

影／酒駕狂飆花蓮台11線 超車撞死女騎士 撞擊畫面曝光

男開車停路中央睡覺 警方到場發現他酒駕

他「強吻員警」以拒絕酒測 攻擊清潔隊員又判刑

高雄男5度酒駕求「不要吹」 酒測值0.26送辦

相關新聞

萬華這條路百分鐘查獲4案 北市保大特呼籲勿酒駕

酒後駕車屢釀禍，台北市保安大隊近日在萬華區通一路段執行酒測路檢勤務時，100分鐘內查獲4件酒駕案，今特別呼籲，酒駕常致家...

影／失聯移工撞女騎士肇逃案 專勤隊再逮3名雇主送辦

越南籍阮姓移工肇逃案，警方帶回6名涉案人送辦，台中專勤隊後續追查，突破胡姓移工心房，查出塗姓夫妻、陳姓包商涉嫌違反就業服...

影／酒駕狂飆花蓮台11線 超車撞死女騎士 撞擊畫面曝光

花蓮豐濱鄉台11線26日發生男子無照、酒駕，欲超車卻撞死無照女機車騎士車禍。根據行車記錄器畫面，駕駛在黃虛線超車時，左側...

失聯移工攀爬進蓄水池躲查緝 無奈手酸腳麻撐不住就逮

缺工嚴重，台南有業者為趕工聘失聯移工；移民署台南市專勤隊獲報南科、安南區有「非法外來人口」，動員專勤隊全部20多名人力，...

電競教練殉情獨活「被罵7年」不忍了吐怨氣 減成1年刑

電競教練杜弘宇被控幫助20歲的王姓女友自殺，兩人購買藥物和木炭，在租屋處「許以同死」，王女一氧化碳中毒身亡，杜疑沒吃助眠...

陳雪生不滿范雲說他性騷擾、恐龍時代噁男 控誹謗再敗

立法院2020年7月審查監察院人事案爆藍、綠衝突，民進黨立委范雲認為下背部遭國民黨立委陳雪生以肚子頂撞，後批陳當馬祖縣長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。