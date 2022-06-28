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影／失聯移工撞女騎士肇逃案 專勤隊再逮3名雇主送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍阮姓移工肇逃案，警方帶回6名涉案人送辦，台中專勤隊後續追查，突破胡姓移工心房，查出塗姓夫妻、陳姓包商涉嫌違反就業服務法，雇用6人，近日陸續通知到案，其中塗姓夫妻已是累犯，涉有刑責，將依法送辦。

檢警調查，越南籍阮姓移工（24歲）在2日駕駛廂型車，載送5名同鄉欲返回彰化芳苑，途中行經台中龍井時，闖紅燈撞上陳姓女騎士（27歲），造成女騎士重傷昏迷，經陳女父親貼文爆料後，引發社會關注，阮等6人陸續被帶回送辦。

移民署台中專勤隊在阮等6人到案後，會同台中市烏日警分局報請台中地檢署檢察官蔡雯娟指揮，持續追查，發現開車的越南籍阮姓男子，不是仲介工作的「領頭羊」，經陸續詢問涉案6名移工、交叉比對後，發現涉案的越南籍、綽號「阿東」的胡姓移工（26歲），才是仲介同鄉與台灣包商的中間人。

台中專勤隊發現，胡姓移工靠著中文好、人脈廣，帶領著越南同鄉承包板模工作，而台灣籍塗姓男子（52歲）與其王姓妻子（51歲），以及陳姓男子（43歲）屬於工地小包商，違法聘用胡等人到台中龍井、彰化二林工地工作，而胡等人就是從塗等人承包工地下班途中，發生交通事故。

台中專勤隊發現，陳姓包商沒有違反就業服務法的紀錄，不過塗姓夫妻已在2018年已有非法雇用外籍移工紀錄，屬於5年內累犯，涉有3年以下的刑責，將移送台中地檢署偵辦。

台中專勤隊重申，未經許可雇用外國人工作，依法可處15萬至75萬元罰鍰，5年內若再犯將有3年以下有期徒刑處罰，呼籲民眾切勿以身試法，移民署也將聯合其他治安機關組成專案小組，共同打擊外國人非法在台工作，展現執法決心。

台中市龍井區2日發生越南籍阮姓移工駕車闖紅燈，撞傷陳姓女子的案件，造成陳女傷重昏迷住院。圖／民眾提供
台中市龍井區2日發生越南籍阮姓移工駕車闖紅燈，撞傷陳姓女子的案件，造成陳女傷重昏迷住院。圖／民眾提供
越南籍阮姓移工等6人違法在彰化二林、台中龍井的工地工作，台中專勤隊循線查緝聘用6人的塗姓包商等3人。記者陳宏睿／翻攝
越南籍阮姓移工等6人違法在彰化二林、台中龍井的工地工作，台中專勤隊循線查緝聘用6人的塗姓包商等3人。記者陳宏睿／翻攝
越南籍阮姓移工等6人違法在彰化二林、台中龍井的工地工作，台中專勤隊循線查緝聘用6人的塗姓包商等3人。記者陳宏睿／翻攝
越南籍阮姓移工等6人違法在彰化二林、台中龍井的工地工作，台中專勤隊循線查緝聘用6人的塗姓包商等3人。記者陳宏睿／翻攝

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