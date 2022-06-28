影／酒駕狂飆花蓮台11線 超車撞死女騎士 撞擊畫面曝光

花蓮豐濱鄉台11線26日發生男子無照、酒駕，欲超車卻撞死無照女機車騎士車禍。根據行車記錄器畫面，駕駛在黃虛線超車時，左側車頭撞上騎士，接著轎車衝撞護欄，回彈北上車道碰撞遊覽車。肇事林姓男子酒測值高達每公升0.98毫克，脾臟破裂、左大腿開放性骨折，還在加護病房。

林男26日下午1點多駕車沿台11線由南往北行駛，根據遊覽車左側的行車記錄器影像，在行經53公里處時，林疑似嫌前面的遊覽車開太慢，他從左側加速逆向超車，卻閃避不及撞上迎面而來的江姓女機車騎士，導致江女整個人被撞飛，車子失控煞車不及，擦撞護欄回彈車道，車尾再碰撞遊覽車左前車頭，整輛車迴轉180度才停下。

林男被救出時，左大腿開發性骨折，全身多處擦傷，住進慈濟醫院加護病房救治，江女送醫傷重不治。警方調查，林男酒駕去年被吊照10年，等於是無照駕駛，將依酒駕致死沒入肇事車輛；沒想到一看車內，竟發現林的車上副駕駛座與踏墊有喝完的調酒鋁罐，抽血換算酒測值高達0.98。

江姓婦人兒女表示，前天媽媽從教會離開回家途中，不到1公里就到家，卻遇上死亡車禍，得知肇事駕駛是酒駕累犯，加上酒測值那麼高，懷疑是邊開車邊喝酒，不把人命與法律放在眼裡。

儘管林男是在黃虛線超車，但對向有來車不能超車仍屬違規，依照道交條例47條，可處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。

鳳林警分局指出，自台11線磯崎村以南至靜浦村北回歸線，沿途道路為單線雙向車道，且位於海岸山脈東側，還有多處大彎道，駕駛人如不熟悉路況未注意車前道路狀況，又未減速慢行，非常容易發生事故。

經統計今年1至6月各類交通事故，共計發生64件，造成2人死亡、33人受傷及嚴重財產損失；分析肇因以酒後駕車、超速行駛、違規超車等；還有未注意車前狀況、未保持安全距離、疲勞駕駛、車輛自撞（牆壁、水溝、道路標誌、橋墩）等。警方呼籲駕駛遵守交通規則、注意車前路況等。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康