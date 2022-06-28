電競教練殉情獨活「被罵7年」不忍了吐怨氣 減成1年刑

電競教練杜弘宇被控幫助20歲的王姓女友自殺，兩人購買藥物和木炭，在租屋處「許以同死」，王女一氧化碳中毒身亡，杜疑沒吃助眠藥而獨活。台灣高等法院更一審言詞辯論時，杜對王女雙親接連斥罵「不忍了」，反擊「你們考慮過女兒的感受嗎？」合議庭今改依謀為同死幫助他人使之自殺罪判1年徒刑。

審判長表示，杜送醫時呈一氧化碳中毒且拒絕救治，又留有遺書，有利於被告認定。6月7日更一審言辯當天，王父懊惱叮嚀女兒「高中、大學是要求知識而不是交男友」，以致女兒有事也不敢跟他提；杜則是顛覆7年來的沉默態度為自己辯白。

杜弘宇和王姓女大生從2015年4月開始交往，同住在台北市租屋處。士林地院判決書指王女在同年8月17日因感「生無可戀」，萌發輕生念頭，杜雖然不想死，但仍願殉情，因此帶著王女去買助眠藥和木炭；王女吞服藥物後昏迷，吸入過量的一氧化碳而死亡。杜深夜11點多打電話給媽媽，杜母撥打119報案。

說要殉情卻「活下來」的杜表示，因女友覺得「現階段很好」，希望「把時間停留在最美好的時刻」，他認同，決定陪王女「一起走」。杜稱自己也有吃12顆藥，接著生火，兩人抱在一起唱歌，後來就睡著了；他晚間9點因嘔吐而醒來，但女友已冰冷，因想「再死一次」，才沒在第一時間報案。

士院依幫助自殺罪判杜2年8月徒刑，高院前審批杜「失約於被害人、騙取純潔浪漫的感情、騙走性命」，加重改判4年徒刑。最高法院認為，杜有地中海型貧血併運動耐受度不良病症，血紅素攜氧功能差，可能因此與一氧化碳結合的能力變低，兩人身體狀況不同，有中途醒來可能；此外，案發現場有「一坨物質」，最高法院也認為沒有鑑定到底是糞便還是嘔吐物，調查不備。幫助自殺罪法定刑已修正變輕，最高法院認為高院前審沒有比較新舊法，因此撤銷、發回更審。

高院更一審時，律師辯護杜與王女感情好、沒爭吵，關於這點遺書都有交代，反倒是作為家長，王姓夫妻為何沒發現女兒有尋死念頭？若杜沒想陪死，怎麼血液中的一氧化碳濃度還會有10%以上，這已經有死亡風險。律師說，杜當下並不知道有「幫助自殺」這條罪。

面對王父從頭到尾指著他罵「有處女情節」，在法庭上講話小聲彷彿「風中殘燭」、是殺人犯，杜弘宇在最後陳述時突然「不忍了」，一改過去7年偵、審低調的態度，大聲斥王父「不應再說謊」。

杜弘宇說，女友的姊姊欺負她，這麼隱私的事情他都知道，他想反問「你們考慮過女兒的感受嗎？」杜說，7年來他不好受，他不說話不代表就是事實，但最後變得好像「只是要給一個交代」。

高院更一審今宣判後，審判長說明杜弘宇送醫時呈一氧化碳中毒，他多次拒絕治療，且現場留有遺書，沒有證據顯示遺書是偽造的，這些有利於被告，因此改依謀為同死幫助他人使之自殺罪判1年徒刑。

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